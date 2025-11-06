Кабмин Чехии уходит в отставку: кто и когда сформирует новое правительство

Правительство Чехии согласилось уйти в отставку после победы на парламентских выборах партии Андрея Бабиша. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что это формальный шаг к передаче власти новому кабинету.

По данным агентства Reuters, правительство Фиалы будет оставаться у власти до назначения команды Бабиша. Процесс может длиться несколько недель. Известно, что президент Чехии Петр Павел поручил новоизбранному Бабишу формировать новый состав правительства.

К середине декабря Евроскептическая партия АНО Бабиша планирует объединиться с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (СДПГ) и партией "Автомобилисты для себя" (Motoristé sobě). Коалиционная программа предусматривает оппозицию климатической политике ЕС и уменьшение поддержки Украины.

Президент также планирует обсудить с Андреем Бабишем конфликт интересов, связанный с его компаниями. Речь идет об агрохимическом холдинге Agrofert, в состав которого входят сотни фирм, которые получают десятки миллионов евро национальных и европейских субсидий.

"Получение государственной помощи и контрактов является юридически несовместимым с занятием государственной должности", – отметили в Reuters.

Чешский лидер также заявил, что при создании нового правительства будет выступать против кандидатов, которые могут поставить под сомнение евроатлантические обязанности Чехии. На должность министра иностранных дел партия "Автомобилистов" рассматривает кандидатуру Филиппа Турека. Информация о возможном назначении бывшего автогонщика вызвала резонанс, ведь ранее СМИ сообщали, что тот публиковал сообщения с нацистской символикой.

