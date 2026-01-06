'Претензии Мадуро на власть были мошенническими': Британия и Франция в ООН отметили мирный переход власти в Венесуэле

Великобритания и Франция заявили о необходимости безопасного, мирного и демократического перехода власти в Венесуэле, который должен отражать волю народа. Дипломаты обеих стран обратили внимание на политический кризис и ситуацию с правами человека в государстве.

С такими оценками выступили представители Лондона и Парижа на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном Венесуэле. Информацию передает Укринформ со ссылкой на выступления дипломатов. В частности, заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки и постоянный представитель Франции Жером Боннафон обозначили позицию своих стран относительно событий в этом латиноамериканском государстве.

Политическая оценка кризиса

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что действия Николаса Мадуро привели к экстремальным уровням бедности в Венесуэле. Он также упомянул о подавлении гражданских свобод, упадок базовых услуг и кризис перемещения населения, который, по его словам, влияет на весь регион.

Британский дипломат подчеркнул, что претензии Мадуро на власть были мошенническими. Он обратил внимание на то, что Национальный избирательный совет Венесуэлы до сих пор не обнародовал полных результатов президентских выборов, которые состоялись в июле 2024 года. Кариуки также сослался на независимые внутренние и международные отчеты, которые зафиксировали значительные нарушения и отсутствие прозрачности во время голосования.

Дипломат подчеркнул, что Великобритания настаивает на безопасном и мирном переходе к легитимному правительству. По его словам, такое правительство должно отражать волю народа Венесуэлы. Он отдельно отметил приверженность Лондона международному праву и принципам, закрепленным в Уставе ООН, назвав их необходимыми для поддержания глобального мира и безопасности.

Позиция Франции в ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что Париж поддерживает народ Венесуэлы в условиях кризиса, который длится, по его словам, слишком много лет. Он отметил, что Николас Мадуро лишил граждан права избирать своих лидеров и систематически подавлял инакомыслящих, оппозицию и гражданское общество.

Французский дипломат также упомянул о многочисленных случаях произвольных задержаний в стране. В то же время Боннафон подчеркнул, что военная операция, которая привела к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу мирного разрешения споров и принципу неиспользования силы.

По его словам, распространение нарушений Устава ООН и международного права со стороны постоянных членов Совета Безопасности подрывает основы международного порядка. Боннафон подчеркнул важность уважения к воле венесуэльского народа и заявил, что текущий переход в стране должен быть мирным и демократическим.

Он отметил, что этот процесс должен осуществляться венесуэльцами и для венесуэльцев. Также Франция, по словам дипломата, готова вместе с государствами региона и партнерами из Европейского Союза поддерживать диалог с целью восстановления свободы демократического выражения в Венесуэле и способствовать стабильности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января Николаса Мадуро доставили в федеральный суд в Нью-Йорке, где он должен предстать перед правосудием по ряду тяжких обвинений. Американская прокуратура считает его ключевой фигурой многолетней схемы наркотерроризма, связанной с международными преступными группировками. В случае признания вины Мадуро может грозить пожизненное заключение.

