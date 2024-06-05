Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку: что происходит

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Он занимал этот пост десять лет.

Об этом сообщили индийские СМИ. В 2006 и 2011 годах Моди был признан лучшим главой правительства по версии популярного журнала India Today.

Отмечается, что президент Индии Друпади Мурма принял отставку и попросил премьер-министра и Совет министров Союза оставаться в должности до формирования нового правительства.

Напомним, 4 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о победе на национальных выборах. Он собирался сформировать правительство с помощью своих союзников по NDA и занять пост премьер-министра уже третий срок подряд.

Однако правящая партия Моди "Бхаратия Джаната Парти" не смогла получить 272 места, необходимые для завоевания абсолютного большинства в парламенте, что явилось потрясающим поражением, и теперь формирование правительства зависит от партнеров по коалиции.

Оппоненты NDA Моди получил 292 места, из которых только его BJP получил 240.

Как отмечает CNN, это личный удар для Моди, который с триумфом пообещал получить на нынешнем выборах супербольшинство в 400 мест.

Впрочем, Нарендра Моди выразил уверенность, что его партия "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) одержала уверенную победу на парламентских выборах. При этом, по оценке Моди, оппозиционному альянсу INDIA "не удалось найти путь к сердцам избирателей".

Индийские и западные СМИ отмечают, что такое заявление Моди сделал на фоне публикации результатов экзит-поллов, согласно которым БДП действительно одержала уверенную победу.

Следует отметить, что накануне, 4 июня, СМИ писали, что Моде не грозит отставка. Потому что вместе с партнерами в составе Национального демократического альянса он все же получает желанное большинство и уже 8 июня может в третий раз принять присягу премьер-министра.

Впрочем, также считалось, что его новый срок будет сложнее, чем предыдущие, потому что объединенная оппозиция получила более 230 мест в новом созыве и сможет активнее противостоять порой авторитарным решениям главы правительства.

Оппозиция Индии, которую многие аналитики в большинстве своем списывали со счетов во время опросов, представила результат как отказ от раскольнического стиля Моди.

Рахул Ганди, лидер Национального конгресса Индии, заявил, что результаты досрочных выборов показали, что "страна единодушно и четко" заявила, что не хочет, чтобы Моди и его партия управляли страной.

Ранее сообщалось, чтов Саммите мира, который Украина планирует провести в середине июня в Швейцарии, будет участвовать Индия. Кто будет представлять Нью-Дели, пока не сообщается.

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Индии Нарендри Моди. Они обсудили двусторонние отношения, в том числе встречу команд и заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

Тогда отмечалось, что украинская дипломатия работает над организацией визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину и президента Украины Владимира Зеленского в Индию. Страны договорились вернуть довоенный уровень сотрудничества.

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