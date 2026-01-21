Рютте заявил, что Украина должна быть приоритетом номер один для Европы, и вспомнил Трампа

Война России против Украины должна оставаться главным фокусом для Европы, независимо от других международных споров. Сейчас именно Украина является определяющей для европейской и трансатлантической безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время Всемирного экономического форума в Давосе. Информацию обнародовал The Guardian.

Выступая на форуме, Марк Рютте предостерег европейских лидеров от потери стратегического фокуса из-за других громких международных тем, в частности напряжения вокруг Гренландии и заявления президента США Дональда Трампа. Существует реальный риск, что внимание к Украине может ослабнуть именно тогда, когда она больше всего нуждается в поддержке.

"Риск заключается в том, что вы сосредотачиваетесь на Гренландии, ведь мы должны решить этот вопрос в дружественной манере. Но главная проблема – не Гренландия. Главная проблема сейчас – это Украина. Она должна быть на первом месте, потому что является решающей для нашей европейской и американской безопасности", – заявил Рютте.

Даже значительные финансовые пакеты помощи или признаки движения к мирному процессу не должны создавать иллюзию, будто вопрос обороны Украины можно отложить. Он обратил внимание на интенсивность боевых действий, отметив, что Россия продолжает наступление, несмотря на огромные потери.

Отдельно Рютте упомянул Дональда Трампа, подчеркнув его роль в росте оборонных расходов европейских стран-членов НАТО. Именно давление со стороны США заставило многих союзников серьезнее относиться к собственной обороноспособности.

Генсек НАТО сомневается в готовности Соединенных Штатов защищать Европу в случае необходимости, а поддержка Украины, по его словам, должна продолжаться не только сейчас, но и в ближайшем будущем – "сегодня, завтра и после завтра".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что работа над мирным договором между Россией и Украиной продвигается даже активнее, чем об этом говорят в медиа. По его словам, Киев и Москва взаимно хотят заключить мир.

