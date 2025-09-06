Премьер Баварии предложил вместо отправки немецких войск вернуть в Украину мужчин-беженцев

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил радикальный подход к поддержке Украины. Он считает, что вместо направления немецких войск он считает целесообразным возвращать в Украину трудоспособных мужчин-беженцев.

Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. По словам Зедера, хотя поток новых украинцев в Германию уменьшился, внутри страны все еще много тех, кто "не имеет права на проживание".

Следующим шагом должны стать последовательные репатриации и депортации для тех, кто не работает в Германии.

Премьер подчеркнул, что это законная мера, ведь возвращение трудоспособных украинцев на родину поможет укрепить безопасность в Украине и уменьшить нагрузку на немецкую систему социального обеспечения.

"Мир пока не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране", – сказал он.

Кроме того, по его словам, доля работающих украинцев в Германии значительно ниже, чем в других европейских странах, и это необходимо изменить.

"Система страхования доходов граждан означает, что доля работающих украинцев у нас значительно ниже, чем в других европейских странах. Это необходимо срочно изменить, и не только для недавно прибывших украинцев", – заявил он.

Зедер также выразил сомнение относительно возможного размещения войск НАТО в Украине. По его мнению, "Россия никогда бы этого не допустила", а бундесвер не готов к такому шагу из-за ограниченных финансовых и кадровых ресурсов.

"Он на пределе возможностей, как в финансовом, так и в личном составе. Поэтому снова необходим призыв. В конце концов, от этого никуда не деться", – заявил премьер Баварии.

Что предшествовало

Ранее Зедер заявил, что хочет отменить все выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено, несмотря на их высокий уровень образования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии 150 тыс. украинцев призывного возраста получают ежемесячные соцвыплаты на более чем 1,3 млрд евро в год, что вызывает жесткую критику со стороны властей.

Представители ХСС выступили с требованием прекратить выплаты помощи мужчинам из Украины 18-63 лет. Если такие мужчины не служат в ВСУ, они должны работать в Германии, а не жить за счет соцпомощи, заявили политики.

