Предотвратили диверсию: в Румынии задержали россиянина, который собирал данные об украинских грузовых самолетах

В Румынии правоохранительные органы предотвратили подготовку диверсии, к которой, возможно, причастен 40-летний гражданин России, проживающий в стране. Он собирал фото- и видеоматериалы о военных объектах НАТО, критически важной инфраструктуре и украинских грузовых самолетах "Антонов".

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Расследование в отношении россиянина началось в феврале 2026 года. Об этом сообщило издание Romania Journal⁠.

До июля мужчина находился под усиленным наблюдением SRI и действовал под непосредственным руководством посредника, с которым общался через зашифрованные приложения.

Подозреваемый фотографировал и снимал на видео объекты стратегического значения. Среди них были национальные и многонациональные военные базы, центры связи, оборонные учреждения, объекты критической инфраструктуры, а также перемещения военной техники и личного состава союзников.

По данным следствия, он совершал такие действия в Бухаресте и уездах Клуж, Констанца, Келераш и Илфов.

Кроме того, россиянину поручили собирать информацию о стратегических военных объектах, в частности фотографировать украинские грузовые самолеты "Антонов" во время их пребывания на территории Румынии.

"Полученные данные свидетельствуют об операционном шаблоне, схожем с тем, который используют в европейских государствах диверсионные сети, координируемые структурами из Российской Федерации", — говорится в сообщении SRI.

Операция была проведена SRI и Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в координации с румынской полицией, военной разведкой DGIA и иностранными партнерами.

Правоохранители задержали подозреваемого до того, как он успел совершить диверсию. Прокуратура обратилась в Апелляционный суд Бухареста с ходатайством о его аресте на 30 суток по подозрению в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности.

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