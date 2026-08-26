Имел двойное гражданство: жителя Эстонии осудили за шпионаж в пользу России

В Эстонии Харьюский уездный суд признал мужчину с двойным гражданством виновным в разведывательной деятельности в пользу РФ. Никиту Кузьмина, который имеет паспорта гражданина Эстонии и России, суд приговорил его к четырем годам реального лишения свободы.

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Обвиняемый работал на Главное управление Генерального штаба ВС РФ (широко известное как ГРУ). Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Сбор данных о военных объектах Нарвы

По данным следствия, сотрудничество обвиняемого с российскими спецслужбами началось не позднее 2024 года, когда Кузьмин проживал на территории России. Выполняя задания и действуя в интересах российской военной разведки, он собирал сведения о военных и гражданских объектах, расположенных в Нарве.

Государственный прокурор Маргарет Берес подчеркнула, что любые действия, направленные против безопасности страны, подлежат строгому наказанию. Сторона обвинения отметила, что дюбая информация, собранная в Эстонии, может быть использована Россией для нанесения ущерба безопасности страны.

Вербовка проходила в российском вузе

В Департаменте полиции безопасности отметили, что данный случай наглядно демонстрирует риски, о которых ведомство предупреждало ранее, говоря об опасности обучения в РФ.

По словам заместителя генерального директора ведомства Таави Наритса, вербовка Кузьмина состоялась непосредственно во время его учёбы в российском высшем учебном заведении. Наритс пояснил, что в вузах РФ под прикрытием работают сотрудники спецслужб, одна из главных задач которых – поиск и привлечение к сотрудничеству иностранных студентов, обладающих правом свободного въезда в западные страны.

Представитель департамента также добавил, что "бесплатное" российское образование может обернуться высокой ценой: требованием работать на разведку или, в случае отказа, риском отправки на фронт.

Напомним, в Эстонии суд приговорил к шести годам реального лишения свободы. Эдгара Муханова, который имеет двойное гражданство – эстонское и российское – признали виновным в участии и содействии разведывательной деятельности.

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