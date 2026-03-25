Предлагают 'легкий заработок': в Politico раскрыли, как Россия вербует европейцев для диверсий

Россия активизировала вербовку граждан европейских стран для участия в диверсионных и дестабилизирующих операциях. Потенциальным участникам предлагают "легкий заработок", путешествия и краткосрочные поездки, которые на самом деле оказываются подготовкой к незаконной деятельности.

Видео дня

Схемы охватывают сразу несколько стран и являются частью более широкой гибридной войны против Европы. Об этом свидетельствует расследование Politico.

По данным журналистов, одним из примеров такой схемы стала история жителя Кишинева Максима Рошки. Мужчине предложили оплачиваемую поездку с обещанием заработка от 300 до 500 долларов, однако без четких объяснений относительно будущей работы. Впоследствии он оказался в тренировочных лагерях в Боснии и Сербии.

В этих лагерях участников учили управлять беспилотниками, использовать зажигательные устройства и избегать правоохранителей во время массовых акций. По версии молдавских следователей, речь идет о скоординированной сети, связанной с Россией, которая готовит агентов для проведения операций влияния и дестабилизации в разных странах Европы, в частности во Франции и Германии.

Следствие установило, что вербовщиком мог выступать Анатолий Призенко, который, по данным прокуратуры, действовал не самостоятельно, а в составе более широкой сети. Его подозревают в привлечении десятков людей к подобным программам. Судебное слушание по этому делу назначено в Кишиневе.

Правоохранители также зафиксировали, что участников обучали не только техническим навыкам, но и организации протестов, прорыва границ полиции и даже оказанию медицинской помощи во время беспорядков. Часть инструкторов связывают с международными структурами, которые имеют связи с российскими наемниками.

Отдельные эпизоды уже получили международную огласку. В частности, французские следователи расследуют дело о нанесении звезд Давида на здания в Париже после событий 7 октября 2023 года – эти действия рассматриваются как попытка разжечь общественное напряжение. К организации акции могут быть причастны те же лица, входящие в сеть вербовки.

В Германии и Франции также заявляли о кибератаках, информационных кампаниях и вмешательстве в избирательные процессы. Европейские правительства все чаще предупреждают о системной гибридной деятельности Москвы.

Молдова, которая в последние годы сама стала объектом подобного воздействия, заявляет о ликвидации сетей подготовленных агентов. В стране расследуют дела в отношении более 80 человек, части из которых уже предъявлены обвинения.

Во время одной из операций на границе правоохранители обнаружили у подозреваемых оборудование для дронов, средства связи, носители информации и устройства, которые могли использоваться для сброса взрывчатых предметов. Некоторые фигуранты уже приговорены к реальным срокам заключения.

По словам представителей молдавских властей, вербовщики часто нацеливаются на уязвимую молодежь без криминального прошлого, иногда даже подростков. Им предлагают оплату, которая часто осуществляется через криптовалюту, а также возможность путешествий.

Правительство страны отмечает, что такие операции не ограничиваются только Молдовой, а имеют более широкий европейский масштаб. Среди методов – подкуп избирателей, организация фейковых протестов, информационные атаки, использование бот-сетей и даже технологий искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия активизировала использование неформальных агентских сетей в Европе. Это связано с тем, что многие официальные представители, подозреваемые в разведывательной деятельности, были высланы из европейских стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!