"Предлагаю удалить пост": Навроцкий и Туск обменялись выпадами из-за фразы о потере территорий

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск обменялись публичными заявлениями в связи с высказываниями главы государства о возможной потере территорий. Туск призвал Навроцкого удалить пост и подчеркнул, что Польша не намерена отдавать "ни одного клочка" своей территории.

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В ответ президент напомнил об исторических событиях 1939 года и призвал премьера сосредоточиться на законопроекте о снижении цен на топливо. Посты были опубликованы в социальной сети Х.

Навроцкий и Туск обменялись заявлениями

Все началось с того, что 17 сентября Навроцкий опубликовал пост к годовщине советского вторжения в Польшу в 1939 году.

"Мы – нация, которая может потерять территорию, но никогда не потеряет свою душу; мы можем уступить территорию, но никогда не отречемся от своей Родины", – написал он.

Дональд Туск отреагировал на пост польского президента с призывом удалить его.

"Господин президент, я предлагаю удалить этот пост. Мы не намерены отдавать ни единого клочка нашей территории", – подчеркнул премьер.

Со своей стороны Навроцкий не замедлил с ответом и посоветовал Туску вместо просмотра новостей заняться законопроектом о снижении цен на пшеницу.

"Господин премьер-министр, историк, сегодня 17 сентября... Важная годовщина. Стоит помнить: 87 лет назад мы потеряли территорию, но не потеряли Родину. Кстати, вместо просмотра новостей и блуждания по интернету советую вам как можно скорее сосредоточиться на моем законопроекте о снижении цен на топливо – поляки ждут", – говорится в посте президента Польши.

Что происходило 17 сентября 1939 года в Польше

17 сентября 1939 года Красная армия пересекла восточную границу Польши и начала оккупацию ее восточных территорий. Советское вторжение произошло через 16 дней после нападения нацистской Германии на Польшу, которое стало началом Второй мировой войны.

Действия СССР были связаны с договоренностями, закрепленными в секретном протоколе к пакту Молотова–Риббентропа. Документ определял сферы влияния Германии и Советского Союза в Восточной Европе, а Польша оказалась между двумя армиями. Впоследствии ее территорию разделили между нацистской Германией и СССР.

17 сентября в Польше отмечают как дату советского вторжения и начала оккупации восточных польских земель. После установления советской власти там начались массовые репрессии, аресты и депортации польских граждан.

Как писал OBOZ.UA, ранее Навроцкий заявил, что Россия продолжает провоцировать Польшу, а гибридные действия Кремля в Европе могут быть частью подготовки к прямой агрессии. Президент также отреагировал на новый инцидент вблизи польской границы и подчеркнул, что "Россия не меняется".

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