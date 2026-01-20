'Предлагаю поужинать вместе': Трамп обнародовал сообщение от Макрона на фоне скандальных заявлений

Президент США Дональд Трамп опубликовал фрагмент частного сообщения от президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот соглашается с американской позицией по Ближнему Востоку, в то же время ставя под сомнение действия Вашингтона вокруг Гренландии.

Видео дня

Письмо появилось на фоне громких заявлений Трампа о стратегическом значении острова и возможном изменении его статуса. Фрагмент сообщения обнародовал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В опубликованном сообщении Эммануэль Макрон отметил, что разделяет подход США в отношении Сирии и Ирана, однако открыто выразил непонимание того, что американский президент "делает в Гренландии". Французский лидер подчеркнул, что ситуация вокруг острова вызывает вопросы среди европейских партнеров.

Кроме этого, Макрон предложил организовать встречу представителей стран G7 после завершения форума в Давосе. По его словам, на полях такой встречи можно было бы привлечь делегации Украины, Дании, Сирии и России. Отдельно президент Франции пригласил Дональда Трампа на ужин в Париже 22 января.

В дополнение Трамп опубликовал иллюстрацию, на которой он устанавливает флаг США на Гренландии, обозначенной как территория Соединенных Штатов с 2026 года, что еще больше усилило международную дискуссию вокруг будущего острова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Французский лидер считает, что устав этого совета выходит за рамки вопросов, связанных с Газой.

