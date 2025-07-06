Правящая партия Испании попала в новый скандал: на этот раз сексуальные домогательства

Премьер-министр Испании Педро Санчес не успел "отбиться" от призывов к досрочным выборам из-за коррупции в его Испанской социалистической рабочей партии, как ИСРП снова попала в скандал. Несколько женщин обвинили представителя правящей политсилы Франсиско Салазара в сексуальных домогательствах.

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Их историями поделилась онлайн-газета elDiario. Лидия, сотрудница ИСРП (женщина попросила публиковать ее рассказ под вымышленным именем), заявила, что неподобающее поведение и злоупотребление властью являются обыденностью в офисе Салазара. Когда она только устроилась на работу, женщины-коллеги сразу предупредили ее о повадках начальника.

Лидия заявила, что Салазар озвучивал непристойные комментарии о ее одежде и фигуре, использовал сексуализированную лексику, приглашал на ужин вне рабочего времени и даже предлагал остаться на ночь. После отказа он перестал поручать сотруднице новые задания и лишил ее возможности продвигаться по карьерной лестнице.

Сам Салазар выступил за проведение расследования и объявил, что готов уйти с должности заместителя в организационном секретариате, передает The Guardian.

Чиновник утверждает, что не может припомнить ни одного неуместного взаимодействия. "Я ломал голову над этим, и это кажется мне ошеломляющим. Я все время думаю, не облажался ли я и не сказал ли что-то неподобающее коллеге – и, по правде говоря, я не могу найти [примера]", – отреагировал мужчина.

Пресс-служба ИСРП пообещала немедленно разобраться с ситуацией, однако говорит: официальных обвинений не поступало.

Ситуацию пришлось комментировать и премьер-министру. На заседании федерального комитета ИСРП 5 июля Санчес призвал любую пострадавшую от сексуального насилия женщину сообщить об этом через контакты, предоставленные партией.

"Если мы считаем, что женское тело не продается, то не может быть места для поведения, которое противоречит этому убеждению", – сказал он, не упомянув Франсиско Салазара напрямую.

Глава правительства извинился за то, что он назвал "неуместным доверием".

"Я ошибся, полагаясь на людей, которые этого не заслуживали. Но мы не подведем во времена демократического возрождения", – заверил Санчес.

Отметим, что незадолго до этого репутацию ИСРП подпортил другой инцидент. Сантоса Сердана, который занимал должность организационного секретаря партии и был правой рукой Санчеса, в понедельник, 30 июня, заключили под стражу из-за возможной причастности к получению взяток по государственным строительным контрактам.

После этого Санчес объявил пакет из 13 мер по борьбе с коррупцией (например, выборочные проверки финансового положения госслужащих и отчеты о соблюдении налогового законодательства).

Премьер-министр, сталкивающийся с возрастающим давлением на назначение досрочных выборов, заявил, что не намерен уходить в отставку.

Как писал OBOZ.UA, в Мадриде в начале июня тысячи людей вышли на протест против правительства Педро Санчеса из-за вероятной коррупции. Акцию организовала оппозиционная Народная партия под лозунгом "Мафия или демократия".

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