В Испании тысячи людей вышли на антиправительственную демонстрацию: чего они требуют. Видео

В центре испанской столицы десятки тысяч граждан собрались на масштабную демонстрацию против правительства действующего премьер-министра Педро Санчеса. Акция протеста, организованная оппозиционной консервативной Народной партией (PP), прошла под лозунгом "Мафия или демократия" и стала самым массовым политическим митингом за последние месяцы в Испании.

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Об этом пишет The Guardian. По данным делегации центрального правительства, в протесте приняли участие от 45 до 50 тыс человек, тогда как организаторы заявили о более 100 тыс присутствующих. Протестующие заполонили площадь Пласа-де-Эспанья, выкрикивая лозунги с требованиями отставки правительства, несли транспаранты с надписями "Предатель Санчеса", "Отставка правительства", "Испания – не ваша частная собственность".

Причиной народного гнева стал рост количества обвинений в коррупции, связанных с премьер-министром, его семьей и членами правительства.

В частности, под следствием оказались его жена Бегонья Гомес, которую подозревают в торговле влиянием, его брат Дэвид Санчес – по похожим обвинениям, а также бывший министр транспорта Хосе Луис Абалос.

Обвинения появились после многочисленных жалоб и расследований, инициированных правыми организациями, в частности группировкой Manos Limpias.

Ситуация обострилась, когда в СМИ появились записи Лейре Диас, экс-члена партии PSOE, где она якобы предлагала судебное снисхождение в обмен на компрометирующую информацию о представителях полиции. Хотя сама она отрицает какие-либо связи с правительством и заявляет, что работает над книгой о коррупции, этот скандал стал еще одним ударом по доверию к власти.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо во время выступления перед митингующими заявил, что Испания "нуждается в революции приличия и свободы" и призвал премьера немедленно объявить досрочные выборы. По его словам, народ больше не верит власти, и даже сторонники Санчеса не поддерживают происходящее.

Санчес в ответ обвинил политических оппонентов в целенаправленной кампании травли, целью которой является его политическое и личное уничтожение. Он отверг обвинения против жены, назвав дело политически мотивированным и инициированным ультраправыми.

Несмотря на отрицания, политическое давление на правительство продолжает расти. На фоне этого протеста становится очевидным, что ситуация в стране приближается к поворотной точке — с потенциальным пересмотром политического курса и, возможно, роспуском парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании оппозиция потребовала отставки премьер-министра-социалиста Педро Санчеса. Его обвинили в коррупции на закупках защитных масок. Отмечается, что заявления оппозиционеров появились после того, как в испанской прессе опубликовали отчет Гражданской гвардии. В нем бывшее доверенное лицо Педро Санчеса и экс-министр Хосе Луис Абалос оказался в центре коррупционного скандала, связанного с с

До этого, в апреле 2024 года по меньшей мере 12 тысяч человек в Мадриде вышли на митинг в поддержку действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. Люди пытались убедить премьера не уходить в отставку.

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