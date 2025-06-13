Коррупционный скандал в правящей партии Испании: премьер извинился, но отказался уходить в отставку

Премьер-министр Испании Педро Санчес извинился за коррупционные скандалы в его Социалистической партии. Это произошло после того, как одного из ведущих членов партии обвинили в получении откатов.

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Об этом сообщило Politico. Издание отмечает, что этот скандал усиливает политическое напряжение в стране. Несмотря на давление оппозиции, поддержка испанского премьера в парламенте остается достаточной для сохранения его власти.

"Я появляюсь здесь, чтобы извиниться перед гражданами и сторонниками Испанской социалистической рабочей партии", – рассказал политик.

Расследование Центрального оперативного подразделения национальной полиции гражданской гвардии разоблачили доказательства причастности третьего по рангу члена партии Сантоса Сердана к сговору с бывшим министром транспорта Хосе Луисом Абалосом и его советником Колдо Гарсией с целью сбора незаконных комиссий, связанных с проектами общественных работ.

Сердан подал в отставку, отрицая любые преступления и заявляя, что добровольно явится на допрос в Верховном суде.

Скандал произошел на фоне недавнего обыска дома Абалоса в Валенсии, а также длительных обвинений в коррупции, которые подрывают доверие к Социалистической партии. Премьер-министр выразил глубокое разочарование и возмущение из-за разоблачения, отметив, что всегда верил в политику без коррупции и обещал нулевую терпимость к таким случаям.

Санчес пообещал полную реструктуризацию руководства партии и проведение независимого аудита ее финансов. Он также заявил, что не уйдет в отставку и не созовет досрочные выборы, поскольку чувствует ответственность за политический проект, в который верят миллионы.

В течение последнего года Социалистическая партия претерпела ряд скандалов, которые оппозиция использует для давления на премьера, требуя его отставки. Однако для этого необходимо большинство в парламенте, которое сейчас маловероятно из-за политических раскладов и требований ультраправой партии Vox.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мадриде тысячи людей вышли на протест против правительства Педро Санчеса. Акцию организовала оппозиционная Народная партия под лозунгом "Мафия или демократия". По данным делегации центрального правительства, в протесте приняли участие от 45 до 50 тыс. человек, тогда как организаторы заявили о более 100 тыс. присутствующих.

Протестующие заполонили площадь Пласа-де-Эспанья, выкрикивая лозунги с требованиями отставки правительства, несли транспаранты с надписями "Предатель Санчес", "Отставка правительства", "Испания – не ваша частная собственность".

До этого, в Испании оппозиция потребовала отставки премьер-министра-социалиста Педро Санчеса. Его обвинили в коррупции на закупках защитных масок. Отмечается, что заявления оппозиционеров появились после того, как в испанской прессе опубликовали отчет Гражданской гвардии. В нем бывшее доверенное лицо Педро Санчеса и экс-министр Хосе Луис Абалос оказался в центре коррупционного скандала.

До этого, в апреле 2024 года, по меньшей мере 12 тыс человек в Мадриде вышли на митинг в поддержку действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. Люди пытались убедить премьера не уходить в отставку.

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