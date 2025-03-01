'Европа стоит перед большим историческим испытанием': премьер Чехии призвал союзников увеличить помощь Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал Европу увеличить помощь Украине и повысить расходы на собственную оборону до 3% ВВП. Он отметил важность этих шагов для обеспечения безопасности континента и защиты от российской агрессии.

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Об этом он написал в соцсети Х. Фиала отметил, что Европа стоит перед большим историческим испытанием, и только она способна гарантировать свое будущее.

"Европа стоит перед большим историческим испытанием. Она должна позаботиться о своей безопасности и хорошем будущем. Никто другой нас этого не сделает. Если мы не хотим, чтобы агрессивная Россия продолжала экспансию всего в нескольких сотнях километров от наших домов, мы должны увеличить военную поддержку Украины. И если мы хотим устойчивого и долгосрочного мира, то мы должны хорошо вооружиться. Это будет невозможно без увеличения расходов на оборону как минимум до 3% ВВП", – написал Фиала.

Он также отметил, что те, кто выступает против увеличения оборонных расходов, ставят под угрозу национальную безопасность не только Чехии, но и всей Европы. Премьер напомнил, что история показывает, что если бездействовать быстро, последствия могут быть катастрофическими.

"Наш исторический опыт показывает, что если мы не будем быстро наращивать усилия и позволим агрессору диктовать условия, то добром мы не закончим. Это то, чего я буду придерживаться на завтрашней встрече в Лондоне", – отметил Фиала.

Напомним, ранее Петр Павел отреагировал на агрессивную риторику президента США Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому. По его словам, нужно иметь "незаурядный цинизм", чтобы так себя вести.

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