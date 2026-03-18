Возглавлял церковь почти полвека: на 93-м году жизни скончался Патриарх Грузии Илья II. Фото

В Тбилиси во вторник, 17 марта, на 93-м году жизни скончался предстоятель Грузинской православной церкви Илия Второй. Перед этим Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Бичвинты и Цхум-Абхазии попал в больницу.

Илия II был доставлен в Кавказский медицинский центр поздно вечером 17 марта из-за сильного желудочного кровотечения. 93-летний патриарх находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает "Грузия Online".

По словам врачей, его состояние было тяжелым. Спасти патриарха не удалось, он отошел в вечность в 49-й год своего восшествия на патриарший престол.

"Патриаршая кафедра овдовела. С сегодняшнего дня, до избрания нового предстоятеля, Грузинской апостольской автокефальной православной церковью управляет местоблюститель патриаршего престола, – заявил митрополит Шио Муджири.

Илия II был 141-м первоиерархом Грузинской церкви. 23 декабря 1977 года он был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии.

В Тбилиси сотни людей собрались у Кавказского медицинского центра, где скончался патриарх Илия II, сообщает SOTA. Они зажгли свечи в память о предстоятеле Грузинской православной церкви.

