Посольство Китая в Москве неожиданно 'вспыхнуло' из-за произвола российских силовиков

Российские силовики жестоко обращались с несколькими гражданами Китая на границе с Казахстаном и отказали им во въезде в страну. После этого инцидента в посольстве Китая в Москве обвинили российские "правоохранительные" органы в нарушении законов и прав китайских граждан.

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Об этом сообщает Bloomberg. Как отметили в посольстве, граждан Китая в течение четырех часов допрашивали на контрольно-пропускном пункте, когда они пытались пересечь границу между Россией и Казахстаном 29 июля.

Впоследствии им было отказано во въезде, а их туристические визы были аннулированы. Так, посольство Китая обратилось в Министерство иностранных дел России, ФСБ и Пограничную службу РФ после просмотра дипломатами видео, предоставленного пострадавшими гражданами Китая.

"Жестокое и чрезмерное поведение правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушило законные права и интересы граждан Китая. Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружеских контактов между двумя странами", – говорится в сообщении посольства.

В своем обращении представители Китая потребовали от россиян немедленно объяснить причины инцидента, а также принять меры по устранению последствий происшествия и позаботиться о том, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Также Пекин требует, чтобы Москва "уважала и защищала достоинство, законные права и интересы граждан Китая".

"Посольство Китая в России обратилось к российской стороне с просьбой провести дальнейшее расследование чрезмерного поведения стражей порядка пограничных инспекторов и предоставить Китаю удовлетворительный ответ", – говорится в заявлении.

Как отмечает издание, высказанный в заявлении китайского посольства общий тон скорее подобен тем заявлениям, которые Китай высказывает по отношению к политике западник стран. Поскольку критика Китаем России – довольно редкое явление.

Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация начали совместные военные учения в Японском море, названные "Север. Взаимодействие-2023". Участие в них принимают и флот, и воздушные силы двух стран.

3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу провел встречу в Пекине с главнокомандующим военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым. Китайский генерал-полковник заявил о намерении "продолжать и углублять" военные связи со страной-агрессором Россией.

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