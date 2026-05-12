Президент США Дональд Трамп заявил о готовности "принять пулю" ради страны. Это произошло на фоне обсуждения показателей американского фондового рынка, которые сейчас остаются высокими, несмотря на глобальные потрясения.

Даже возможное падение рынка на 20-25% является "нормальным" сценарием в кризисных условиях. Об этом сообщает Clash Report.

При обсуждении президент США неоднократно подчеркивал устойчивость экономики страны, связывая ее с показателями фондового рынка. Ведь рынок сейчас находится выше уровней, зафиксированных в начале войны.

В то же время Дональд Трамп заявил о готовности "принять пулю за страну", отметив, что считает это "ужасной формулировкой". Однако он использовал выражение как метафору крайней преданности США. Президент США повторил оценку потенциального падения рынка на уровне 20-25%, назвав это допустимым сценарием в период нестабильности.

