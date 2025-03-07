Зеленский в апреле посетит Южную Африку: в Bloomberg раскрыли, с кем запланирована встреча

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле совершит визит в Южную Африку, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны России против Украины. Он встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

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Встреча лидеров стран намечена на 10 апреля. Об этом сообщил представитель президента Южной Африки Винсент Магвенья в комментарии Bloomberg.

По словам Магвеньи, встреча Зеленского и Рамафосы является частью усилий по поиску мирного решения между Украиной и Россией.

"Визит является продолжением текущих договоренностей президента Рамафосы с Путиным и президентом Зеленским по поводу инклюзивного мирного процесса, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной", – сказал он.

Ранее Южная Африка заняла нейтральную позицию в конфликте, пытаясь выступать посредником в переговорах. Еще два года назад Рамафоса инициировал переговоры от имени шести африканских стран по прекращению войны, однако эти усилия не принесли ожидаемых результатов. Однако ЮАР продолжает заявлять о своем стремлении содействовать завершению российско-украинской войны дипломатическим путем.

Объявление о встрече между Зеленским и Рамафосой произошло в тот момент, когда оба лидера стремятся возобновить напряженные отношения с США. Украинский лидер имел напряженную встречу в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, тогда как лидер Южной Африки ссорился с Трампом из-за экспроприации земли и внешней политики африканской нации.

Как сообщал OBOZ.UA, на понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский запланировал визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. После этого команда президента останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами.

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