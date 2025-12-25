Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик: что известно

Боевая авиация Военно-воздушных сил Польши в четверг, 25 декабря, перехватила российский разведывательный самолет в международной акватории Балтийского моря. В то же время на северо-востоке страны временно ограничивали воздушное движение из-за провокации Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-центре ОПКОМа польских Вооруженных сил. Там отметили, что российский самолет обнаружили в международном воздушном пространстве, однакомашина двигалась в близости к государственным границам Польши.

"Этим утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили российский разведывательный самолет, летевший вблизи границы польского воздушного пространства из своей зоны ответственности", – говорится в сообщении.

Также было зафиксировано нарушение воздушного пространства со стороны Беларуси, говорят в польской армии. Ночью радары обнаружили неизвестные объекты. Вероятно, это были воздушные шары, которые используют контрабандисты. Поэтому для гражданской авиации временно была перекрыта часть воздушного пространства над Подляским воеводством.

Провокации РФ и Беларуси в сторону Польши

Напомним, на польско-белорусской границе стартовало развертывание системы противодействия дронам. Первые ее элементы уже установили на смотровой башне в Подляском воеводстве вблизи Крынок. Система должна усилить электронную безопасность границы и контролировать воздушное пространство с восточного направления.

До этого в стране нашли остатки неизвестного дрона вблизи границы с Беларусью. Его обломки обнаружили в селе Железная Радзинского уезда, когда местный житель прогуливался по лесу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 9 на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Тогда командование Вооруженных сил страны сообщило о сбитии нескольких БпЛА, что стало первым таким случаем в современной истории Польши. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

