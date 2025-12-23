Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью: что известно

На польско-белорусской границе стартовало развертывание системы противодействия беспилотникам. Первые ее элементы уже смонтированы на смотровой башне в Подляском воеводстве вблизи города Крынки. Система должна усилить электронную безопасность границы и контролировать воздушное пространство с восточного направления.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский. Детали выяснило RMF24.

Первый элемент системы борьбы с дронами установили на смотровой башне высотой более 70 метров неподалеку Крынок на Подляшье. Речь идет о радаре, который стал начальным компонентом системы PCL. По словам министра Марцина Кервинского, этот кластер планируют ввести в эксплуатацию уже в январе.

В перспективе система PCL будет развернута еще на четырех смотровых вышках, которые уже построены вдоль границы с Беларусью. На первом этапе она будет выполнять функции обнаружения, позиционирования и сопровождения объектов, приближающихся со стороны восточной границы, в частности беспилотных летательных аппаратов.

В дальнейшем система будет иметь возможность нейтрализации дронов. Все данные с радаров будут передаваться в центр мониторинга электронного пограничного барьера в Белостоке, а также в пограничные подразделения. По информации собеседников RMF, новая система станет очередным элементом многоуровневой электронной безопасности польской границы.

Отдельно отмечается, что систему борьбы с дронами разработали и изготовили полностью польские компании, что является частью стратегии усиления национальных оборонных и технологических возможностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше нашли остатки неизвестного БПЛА вблизи границы с Беларусью. Части объекта обнаружили в селе Железная Радзинского повета, когда местный житель прогуливался по лесу. Полиция сразу оцепила территорию и начала проверку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!