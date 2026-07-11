Министр обороны Польши после скандала с орденами прибыл на Волынь: прозвучало предупреждение

В субботу, 11 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посетил город Олика на Волыни, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к 83-й годовщине Волынской трагедии. На фоне недавнего дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой из-за исторической политики польский чиновник призвал не замалчивать сложные страницы прошлого и выступил с предостережением относительно прославления деятелей, которые остаются болезненными для Польши.

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Память о жертвах, историческая правда и взаимное уважение должны стать фундаментом польско-украинских отношений. Об этом заявил Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

Что заявил Косиняк-Камыш

Выступая в Олице, глава польского Минобороны подчеркнул, что прибыл на Волынь как представитель польского государства, чтобы почтить память погибших.

"Я приезжаю на Волынь как представитель польского государства, как представитель польского правительства. Приезжаю, чтобы вместе отдать дань уважения, почтить и увековечить память о тех, кто мученической смертью отдал свою кровь. Восемьдесят три года назад эта земля была залита невинно пролитой кровью", — отметил министр обороны Польши.

Поляки не имеют права забывать своих соотечественников.

"Мы пришли сюда, чтобы помолиться и показать, что не забудем своих соотечественников. Если бы мы забыли о них, Бог мог бы забыть о нас", — об этом заявил Косиняк-Камыш.

Почитание памяти должно быть не только напоминанием о трагедии, но и предостережением для будущих поколений.

"Мы сегодня здесь, чтобы помнить и предостеречь, чтобы между польским и украинским народами больше никогда не произошло ничего подобного", — заявил министр обороны Польши.

"Правда, память и прощение"

Будущее польско-украинских отношений зависит от готовности честно говорить о сложных страницах истории.

"Хорошее будущее требует правды, требует почтения памяти и дарует прощение. Эти три ценности неразрывно связаны между собой", – подчеркнул министр.

Для Польши принципиальными остаются вопросы эксгумации и достойного захоронения жертв Волынской трагедии.

"Правда, почтение памяти, эксгумация и достойное погребение имеют для нас чрезвычайно важное значение", – подчеркнул он.

Министр высказал предостережение

Во время выступления Косиняк-Камыш сформулировал символическую "одиннадцатую заповедь", которая должна стать моральным ориентиром для польско-украинского диалога.

"Одиннадцатая заповедь на 11 июля каждого года: не причиняй боли, не прославляй тех, кто причиняет боль и страдания твоим друзьям", – заявил Косиняк-Камыш.

В то же время он подчеркнул, что дружба между странами не означает замалчивание исторических споров.

"Дружба — это говорить друг другу правду, даже если она тяжела. Дружба — это идти вперед вместе, несмотря на опыт прошлого. А возможно — именно благодаря этому опыту строить лучшее будущее", — подчеркнул министр обороны.

Визит состоялся после дипломатического скандала

Поездка польского министра на Волынь состоялась после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за исторической политики. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из воинских частей почетное наименование "Героев УПА", что вызвало резкую реакцию польских властей.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла, а украинский лидер вернул государственную награду в Варшаву. На этом фоне выступление Косиняка-Камиша стало одним из ключевых сигналов Варшавы о том, что исторические вопросы остаются важным условием для дальнейшего развития польско-украинского партнерства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что консультативный совет по вопросам устойчивости к международной дезинформации при Министерстве иностранных дел Польши зафиксировал "активизацию российских информационных операций", направленных на усугубление раскола между поляками и украинцами. Речь идет о новой волне распространения российских пропагандистских нарративов на тему событий на Волыни во время Второй мировой войны. Указанную пропаганду страна-агрессор Россия распространяет с целью "провоцировать напряженность в польско-украинских отношениях".

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