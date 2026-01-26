'Политика умиротворения агрессора провалилась': в Эстонии ответили Шредеру на призыв не демонизировать Россию

Призывы возобновить энергетическое сотрудничество с Россией и "перестать демонизировать" государство-агрессора являются ужасными. Политика умиротворения уже показала, что это не работает.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя скандальные заявления экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. На своей странице в X (Twitter) глава эстонской дипломатии подчеркнул, что не согласен со Шредером.

Реакция Цахкны на "советы" Шредера

Эстонский министр напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину – это прямое следствие политики умиротворения и попытки использовать торговлю для обуздания агрессии.

"Призывы избегать "демонизирования" страны, которая ведет самую жестокую войну в Европе со времен Второй мировой, и даже намеки на возобновление сотрудничества в энергетической сфере просто ужасны", – написал он.

Из-за ложных убеждений Европа оказалась в ситуации энергетической зависимости от Кремля. Средства, которыми оплачивались энергоресурсы, Москва тратила на перевооружение и агрессию.

Цакхна добавил, что политика Wandel durch Handel (с немецкого – "изменения через торговлю") потерпела неудачу и к ней нет путей возврата.

Что предшествовало

Недавно бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер публично выступил за возобновление энергетического сотрудничества с Москвой. Мол, его подход, когда он был у власти (а именно "безопасные и надежные поставки недорогой энергии из России"), был "правильным курсом действий".

Также друг Владимира Путина призвал не демонизировать РФ несмотря на ее агрессию против Украины, потому что Россия, по его мнению, "это не страна варваров, а страна с богатой культурой".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Германии вспыхнул новый скандал вокруг деятельности бывшего канцлера Герхарда Шредера. Он скрыл официальные документы времен его пребывания на посту, в частности материалы о переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

– Шредер заявлял, что его друг Путин совершил "роковую ошибку", начав войну против Украины. В то же время немец выразил уверенность в том, что Российская Федерация не будет воевать с НАТО.

