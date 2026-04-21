'Подрывают демократию': сенатор Сандерс признал, что в США также есть олигархи. Видео

Американский сенатор Берни Сандерс дал интервью, в котором сравнил ситуацию с олигархией в России и США. Он заявил, что влияние состоятельных элит на политику существует не только за рубежом, но и внутри Соединенных Штатов, и это становится заметной проблемой сейчас.

Интервью с Сандерсом опубликовало издание EenVandaag. Американский корреспондент Том ван 'т Эйнде рассказал о разговоре с политиком и привел его ответы на вопросы об олигархии и ее влиянии.

В частности, Сандерс сказал: "Мы привыкли думать о Путине и его друзьях-олигархах. И это правда. Но оказывается, что и в США есть олигархи".

Влияние денег на политику

Сандерс в разговоре подчеркнул, что традиционно олигархию ассоциировали с Россией. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин, по его словам, является одним из самых богатых людей в мире, а его окружение контролирует значительную часть экономики страны. Но, по словам сенатора, подобные процессы можно наблюдать и в США.

Он отметил, что американцы начинают осознавать опасность такой концентрации богатства и влияния.

"Люди понимают эту угрозу и требуют изменений", – сказал Сандерс. И добавил, что ключевая проблема заключается именно во власти, которую получают большие деньги.

Контроль и последствия

Сенатор объяснил, что самая большая опасность олигархии – это контроль над политической системой. По его словам, финансовая поддержка кандидатов и влияние на медиа могут определять результаты выборов.

"Если медиа, которые принадлежат богатым людям, поддерживают меня и финансируют мою кампанию, ты меня не победишь. Я всегда выигрываю", – описал он ситуацию.

Сандерс отметил, что такое положение вещей подрывает демократические институты. Он считает, что неравный доступ к ресурсам и медийной поддержке создает системное преимущество для отдельных политиков. И это, по его словам, уже происходит.

Позиция по Украине

Бернард "Берни" Сандерс тесно сотрудничает с Демократической партией и большую часть карьеры взаимодействует с демократами в Конгрессе. Он является сторонником демократического социализма и ориентируется на скандинавскую модель социал-демократии.

После оккупации Крыма и начала российско-украинской войны Сандерс поддерживал санкции против российских чиновников и олигархов и выступал за замораживание их активов на Западе. В январе 2022 года он проголосовал против санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", который рассматривали как инструмент сдерживания России.

Накануне полномасштабного вторжения Сандерс выступил с колонкой в The Guardian и заявлением в Сенате, где назвал Владимира Путина представителем антидемократических тенденций, "лжецом и демагогом", и призвал "однозначно поддержать суверенитет Украины".

