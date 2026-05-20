Подозрения на нарушение ценностей ЕС: Европарламент обеспокоен состоянием демократии в Словакии

Европейский парламент создал специальную комиссию для расследования действий правительства Словакии относительно "конституционных изменений, реформ, направленных на борьбу с коррупцией, и вероятного нецелевого использования средств ЕС". Более того, комиссии предоставлены полномочия "использовать все свои инструменты для защиты ценностей ЕС"

В первую очередь Европарламент хочет, чтобы указанная комиссия оценила, "существует ли явный риск серьезного нарушения основополагающих ценностей ЕС правительством Словакии". Об этом говорится в соответствующем заявлении европейских законодателей 20 мая.

Системные недостатки

Как указано в резолюции Европарламента, в словацком правительстве "системные недостатки ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС".

"Комиссия должна оценить, существует ли явный риск серьезного нарушения ценностей ЕС Словакией, и использовать все имеющиеся в ее распоряжении превентивные и правоприменительные меры для защиты ценностей и бюджета ЕС", – указано в документе.

Какие именно рычаги влияния предоставлены Комиссии "для защиты ценностей и бюджета ЕС", не уточняется.

В чем проблема

В Европарламенте отмечают, что "обеспокоены изменениями в уголовном законодательстве Словакии, которые включают смягчение правил относительно коррупции и закрытие специализированных антикоррупционных органов". Также ЕС "обеспокоен недавними конституционными изменениями в Словакии", ограничивающими основные права человека.

Отдельной проблемой указано "функционирование агентства по вопросам сельскохозяйственных платежей страны" – его подозревают в "нецелевом использовании" денег ЕС "для строительства или реконструкции элитных частных имений".

Также европарламентарии вспомнили претензии, которые уже несколько лет выдвигают правительству Словакии. Это легализация абортов в стране, защита прав ЛГБТК+ лиц и ромского меньшинства Словакии (обеспокоенность относительно использования средств ЕС для ромских общин).

Что предшествовало

И основной проблемой Словакии признано "смягчение правил в отношении коррупции и закрытие специализированных антикоррупционных органов". Напомним, что еще в декабре 2025 года словацкий парламент принял решение о роспуске Словацкого Бюро защиты обличителей. Одновременно правительство страны разрешило органам власти и прокурорам "в любое время лишать обличителей защиты", даже если они уже были защищены.

В январе текущего года Еврокомиссия заявила, что это "нарушение правила Европейского Союза" и пообещала Словакии соответствующую реакцию. Против правительства Роберта Фицо в ЕС открыли соответствующее дело.

Что показательно – официально Брюссель дал Братиславе месяц на "исправление нарушений", прежде чем принять "дальнейшие меры". Прошло почти полгода, и только теперь в ЕС создали Комиссию и предоставили ей определенные полномочия.

Как сообщал OBOZ.UA, не только ЕК, но и непосредственно полиция Словакии ведет расследование в отношении премьера Фицо – по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Основанием стало обращение в правоохранительные органы оппозиционной партии, которое поддержали более 13 тысяч жителей страны.

