Вечером в пятницу, 12 декабря, в столице Грузии Тбилиси люди вышли на акцию протеста из-за участия премьера страны Ираклия Кобахидзе в форуме вместе с российским диктатором Владимиром Путиным. На проспекте Руставели собрались граждане, представители различных партий и активисты, чтобы высказать свое недовольство по этому поводу.

Об этом сообщает "Грузия Online". На митинге также заметили пятого президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала граждан протестовать и выйти на улицы.

"Следует также отметить, что сегодня вступили в силу новые ограничения, связанные с собраниями и манифестациями, которые касаются акций, проводимых на пешеходных дорогах. Пока неизвестно, состоится ли сегодня традиционное шествие", – сказано в сообщении.

Упомянутый выше форум в Туркменистане был посвящен Международному году мира и доверия. На нем присутствовал глава России Владимир Путин и лидеры других стран – Армении, Турции, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Пакистана.

Грузию представлял Кобахидзе. Грузинский премьер присутствовал и на открытии пленарного заседания форума, где Путин выступил с речью о "мире и доверии" — это было главной темой конференции.

Во время мероприятия политики позировали для общего фото – Кобахидзе попал в один кадр с российским диктатором. Это вызвало возмущение в Грузии.

"Хотя съемка протокольных мероприятий не зафиксировала общения Кобахидзе и Путина, сам факт их совместного появления в кадре вызвал значительный резонанс в Грузии. За последнее десятилетие первые лица страны избегали публичных фото с президентом государства, которое оккупирует 20% грузинской территории", – писали СМИ.

При этом правительственная пресс-служба не опубликовала кадров с церемонии открытия. Канцелярия сообщила лишь о встречах Кобахидзе с президент Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьером Азербайджана Али Асадовым.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа в Тбилиси у здания правительства Грузии состоялась акция под довольно странным лозунгом "Войну начала Россия". Таким образом грузины решили напомнить премьеру страны Ираклию Кобахидзе, кто на самом деле является оккупантом, потому что пророссийский политик возложил ответственность за начало августовской войны 2008 года на прежнюю власть страны.

