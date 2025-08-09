В Тбилиси, у здания правительства Грузии состоялась акция под довольно странным лозунгом "Войну начала Россия". Таким образом грузины решили напомнить премьеру страны Ираклию Кобахидзе, кто на самом деле является оккупантом, потому что пророссийский политик возложил ответственность за начало августовской войны 2008 года на прежнюю власть страны.

Видео дня

В частности, Кобахидзе утверждает, что война в 2008 году началась "неспровоцированным наступлением на Цхинвали", а наступление провел "тогдашний режим". Действия бывшего президента Михеила Саакашвили Кобахидзе назвал "серьезной авантюрой и предательством".

Более того, когда журналисты напомнили "премьеру", что стрельбу по Цхинвали начали россияне, Кобахидзе сослался на постановление Саакашвили о введении военного положения.

"Он заявил, что это, оказывается, мы вели агрессивную захватническую войну, что это мы начали войну 8 августа, что именно мы – агрессоры", – говорят возмущенные грузины.

Люди пришли к зданию правительства с флагами и плакатами: "Помни 7 августа", "Россия – оккупант", "Слава героям".

Хотя акция была исключительно мирной, власти страны перед зданием правительственной канцелярии выставили кордоны полиции.

Так или иначе, митинг прошел без инцидентов. Чуть позже люди переместились на проспект Руставели, где ежедневно проходит другой митинг – за назначение досрочных парламентских выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме вышеупомянутой ежедневной акции, которая требует проведения перевыборов (так как парламент страны, после арестов оппозиционеров, считается нелегитимным), в Тбилиси еженедельно проходят другие протесты, так или иначе связанные с пророссийской позицией правящей партии. Например, возле Олимпийского дворца спорта в городе проходила акция протеста против допуска представителей страны-агрессора к участию в чемпионате мира по фехтованию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!