В США продолжаются слушания по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в частности касательно его помощницы Гислейн Максвелл, которая была его сообщницей. Генеральный прокурор Пэм Бонди не захотела отвечать на поставленные ей вопросы относительно обвиняемой и вспомнила вместо этого об Ирине Заруцкой – украинке, убитой в Штатах в прошлом году.

Это произошло во время слушаний в Палате представителей. Конгрессвумен из Северной Каролины Дебора Росс задавала Бонди вопрос о переводе Максвелл из федерального исправительного учреждения во Флориде в тюрьму минимального уровня безопасности в Техасе.

Как сексуальная преступница она не должна была там оказаться, но тем не менее получила в этом заведении специальные привилегии. Пэм Бонди согласилась, что Максвелл не имеет на них права.

После этого конгрессвумен спросила генерального прокурора, должен ли президент США Дональд Трамп помиловать или смягчить приговор Гислейн Максвелл. Именно такое условие выдвинула обвиняемая, чтобы начать сотрудничать со следствием.

Также Росс спрашивала, кто именно принимал решения о переводе Максвелл и предоставлении ей привилегий. На эти вопросы Бонди не ответила, заявив, что они вместо этого должны говорить об убийстве Ирины Заруцкой.

"Вместо того, чтобы говорить о Гислейн Максвелл, которая, надеемся, умрет в тюрьме, вам следует поговорить об Ирине Заруцкой, которая умерла в метро", – сказала генпрокурор США.

Росс ответила, что она поднимала этот вопрос, и напомнила Бонди, что та прибыла в Палату представителей, чтобы давать показания по делу Максвелл. Генпрокурор же несколько раз уклонилась от ответов, одновременно обвиняя Росс в нежелании говорить о Заруцкой.

Убийство Ирины Заруцкой

Убийство произошло 22 августа 2025 года в вагоне поезда на линии Lynx Blue Line в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Видео с места преступления впоследствии попало в сеть и вызвало значительный резонанс.

На кадрах видно, как 23-летняя Ирина Заруцкая села на кресло перед афроамериканцем Декарлосом Брауном-младшим, сидя к нему спиной. Мужчина не обращал на нее особого внимания, но через 4 минуты достал из кармана раскладной нож и трижды ударил им Ирину в шею. После этого он просто вышел из вагона во время следующей остановки и был задержан.

Пассажиры в вагоне сначала были шокированы увиденным и ничего не делали, и только через некоторое время, когда Заруцкая уже потеряла сознание, пытались спасти ее. Медики, прибывшие на место преступления, констатировали смерть девушки.

Заруцкая была уроженкой Киева и выехала в США в 2022 году, убегая от войны в Украине. Там она поселилась в городе Шарлотт и планировала начать новую жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, опубликованные более трех миллионов документов из "файлов Эпштейна" содержат многочисленные упоминания о российском диктаторе Владимире Путине и Москве. Американские эксперты предполагают, что финансист мог быть вовлечен в разведывательные операции при организации своей сети.

