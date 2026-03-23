Миграционная служба Бельгии объяснила отказы в предоставлении временной защиты украинским детям, которые родились после 24 февраля 2022 года. Решение связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в августе 2025 года, и касаются требования предварительного проживания в Украине.

Объяснения предоставили в ответе на запрос журналистов Радио Свобода. В ведомстве подробно описали процедуры, которые могут использовать украинские семьи для легального пребывания детей в Бельгии.

"Муниципалитеты автоматически предоставляют разрешение на проживание", – отметили в службе, если выполнены установленные условия.

Новые правила для семей

Подход бельгийской стороны зависит от обстоятельств рождения ребенка и статуса родителей. Если ребенок родился уже на территории Бельгии после получения одним из родителей временной защиты, отдельная процедура воссоединения семьи не нужна. В таких случаях применяется упрощенный административный механизм.

Речь идет о трех ключевых условиях:

один из родителей имеет легальный статус временной защиты,

факт отцовства юридически подтвержден,

ребенок получил бельгийское свидетельство о рождении.

И процедура выглядит значительно проще, чем ожидали многие семьи.

А вот для детей, родившихся за пределами Бельгии, ситуация другая. Здесь уже действуют стандартные правила воссоединения семьи. И именно они вызывают больше всего вопросов у родителей.

Условия и исключения

В случае рождения ребенка вне страны родители должны обратиться в муниципалитет по месту жительства и подать заявление. Далее применяются базовые требования – наличие жилья, медицинского страхования и достаточных финансовых ресурсов.

В миграционной службе уточнили, что есть исключение. Если речь идет только о переезде ребенка без второго родителя или партнера, требование о доходах могут не применять.

В то же время, как ранее сообщали журналисты, некоторые украинские семьи уже столкнулись с трудностями. Речь идет о случаях, когда детям в возрасте до четырех лет не предоставляли временную защиту, и семьи вынуждены были проходить более долгую процедуру воссоединения.

Это может длиться месяцами. И в это время дети фактически остаются без документов и доступа к медицинскому страхованию. Родители также жаловались на требования доказывать достаточный уровень дохода, что не всегда просто в условиях вынужденной миграции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie", а также связанное с ним публичное мероприятие. Они не состоятся в соответствии с решением муниципальных органов города, которые пошли на сотрудничество с украинским посольством.

