"Планирует использовать украинские дроны": Сикорский предупредил о возможных провокациях России против стран НАТО

Правительство Польши предостерегает страны Европы о возможной российской провокации под чужим флагом. В частности, страна-агрессор РФ может задействовать в своей провокационной кампании украинские беспилотники.

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По словам министра иностранных Польши Радослава Сикорского, Кремль может разыграть сценарий якобы нападения на РФ, чтобы затем "ответить" странам НАТО. Об этом сообщает Polsat News.

Гибридная российская агрессия

Сикорский заявил, что Польша подозревает Россию в проведении операции под ложным флагом, в рамках которой Москва планирует использовать украинские беспилотники.

"Путин даже говорил что-то подобное около месяца назад. Он сказал: если на нас нападет страна НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские беспилотники и использовать их для нападения на страну НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение", – сказал Сикорский.

Член польского правительства считает, что Путин может планировать такие действия, потому что находится в отчаянном положении и проигрывает.

Снова наступает "переломный момент"

Министр иностранных дел Польши считает, что на сегодняшний день настроения в Кремле упаднические, ведь путинская армия так и не смогла ничего добиться на фронте.

Стоит отметить, что накануне комментарием Сикорского о возможных российских провокациях предупреждал премьер-министр Дональд Туск.

В ходе пресс-конференции он заявил, что "ближайшие месяцы могут стать решающими" в отношении российских провокаций как против стран Балтии, так и против Польши. В тот же день Сикорский обратился непосредственно к Путину и попросил не устраивать провокации.

"Такие режимы всегда так поступают. Я помню провокацию в Гливице в 1939 году, когда боевики Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции в тогдашнем Рейхе. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что вы планируете, не делайте этого", – заявил министр иностранных дел.

Напомним, диктатор Владимир Путин отклонил предложения о компромиссе и прекращении огня в Украине, выдвинутые его советниками. Главарь Кремля настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся часть территории Донбасса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений развязывать Третью мировую войну, в Европе продолжают с тревогой следить за военными приготовлениями России. На саммите НАТО обсуждался доклад британской разведки, согласно которому Москва планирует к 2030 году сформировать 17 боевых дивизий и создать полуторамиллионную армию, готовую к столкновению с силами Альянса.

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