В Германии рассматривают лотерейную систему призыва на военную службу: что это значит

В Германии на уровне правительства продолжаются бурные обсуждения вопроса о необходимости возобновления в стране обязательной военной службы. Если для с не будет найдено достаточного количества добровольцев, среди военнообязанных граждан могут провести жеребьевку.

Именно лотерейная система определит, кого из немцев заберут на службу. Об этом сообщает Der Spiegel.

О чем идет речь

В последние недели представители ХДС/ХСС и СДПГ встречались и согласовали компромисс, который должен был разрешить тупиковую ситуацию вокруг новой модели военной службы в Германии. Соглашение должно было быть представлено публично 14 октября, и парламентские фракции уже согласовали заявление для общественности, однако запланированное выступление было отменена в последний момент.

На заседании парламентской фракции СДПГ прозвучал ряд критических замечаний по поводу компромисса. Он существенно отличается от законопроекта, представленного министром обороны Борисом Писториусом, и, среди прочего, предусматривает лотерейную систему призыва. По словам участников заседания, Писториус выразил недовольство соглашением, заявив, что оно слишком далеко от его проекта и не очень практично.

Самые острые вопросы по спору

ХДС/ХСС требовали более обязывающих положений для новой военной службы и конкретных целей по набору новых солдат. Поэтому эти политические силы заблокировали законопроект министра обороны Писториуса ещё до его внесения в парламент. В свою очередь члены СДПГ хотели пока сохранить добровольную военную службу, и отвергли любой автоматический переход к призыву.

Чтобы разрешить тупиковую ситуацию, заместители председателей парламентских фракций Норберт Реттген (ХДС) и Зимтье Меллер (СДПГ), а также два представителя по вопросам оборонной политики Томас Эрндль (ХСС) и Фалько Дроссманн (СДПГ) в последние недели вели переговоры о компромиссе. По предварительным данным, всем сторонам все же удалось прийти к общему компромиссу.

В чем компромисс

На первом этапе, как и планировал Писториус, служба останется добровольной. Со всеми 18-летними подростками свяжутся и предоставят анкету, в которой, помимо информации о здоровье, физической форме и образовании, будет также предложено оценить их отношение к военной службе. Мужчины обязаны отвечать на вопросы; женщины и лица противоположного пола могут сделать это по своему усмотрению.

Компромисс также предусматривает, что Писториус должен определить потребности бундесвера в личном составе до 2035 года. Кроме того, министр обороны должен регулярно отчитываться перед бундестагом о выполнении бундесвером поставленных целей по набору личного состава. Будут ли эти отчёты опубликованы или останутся засекреченными по соображениям военной безопасности, пока неизвестно.

Ожидается, что численность бундесвера к началу 2030-х годов увеличится с нынешних 183 тыс. действующих военнослужащих до 260 тысяч. Кроме того, для достижения общей численности в 460 тыс. военнослужащих, которую Германия должна предоставить в соответствии с оборонным планом НАТО, потребуется 200 тыс. резервистов. Эти так называемые целевые показатели потенциала были согласованы министрами обороны государств-членов альянса незадолго до саммита НАТО этим летом.

Немецкие журналисты утверждают, что, если Бундесверу не удастся набрать необходимое количество добровольцев, на втором этапе будет проведён обязательный набор. Однако весь призывной год будет использован для этого не полностью. Вместо этого, согласно предложению переговорщиков, будет проводиться отбор в течение призывного года с помощью лотереи. Количество новобранцев также будет учитывать тот факт, что не все новобранцы, вероятно, будут годны к службе, и что не все из них в конечном итоге добровольно пойдут на службу.

Юридическиеаспекты лотерейной системы призыва

Руководитель региональной группы ХСС Александр Хоффманн отверг юридические опасения по поводу лотерейной системы. ХДС/ХСС заказали юридическое заключение по этому вопросу и согласно выводам экспертом такое регулирование призыва в армию будет соответствовать Основному закону. Также немецкие политики уверены, что лотерея послужит для обеспечения равенства в процессе отбора.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия начинает новую программу добровольного набора военнослужащих для восстановления недостаточно многочисленной армии страны. Но если слишком мало людей добровольно пойдет в армию, то ФРГ может вернуть обязательный призыв на военную службу.

