Первым написал о романе с Кабаевой: в Риге скончался "личный враг Путина" Григорий Нехорошев

В Риге скончался журналист и политический беженец Григорий Нехорошев. Он ушел из жизни 19 июня в возрасте 69 лет. Последние 11 лет Нехорошев проживал в Латвии после отъезда из России.

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О смерти журналиста одной из первых сообщила светская обозревательница и блогер Божена Рынская, пишет Delfi. Она написала, что Нехорошев якобы отравился поддельными опятами, которые собрал возле своего дома. Информацию о смерти журналиста также обнародовали ряд его коллег и знакомых.

Известный эпизод

Григорий Нехорошев окончил факультет журналистики Московского государственного университета и работал в нескольких известных российских изданиях. В разные годы он был сотрудником газеты "Книжное обозрение", корреспондентом Русской службы BBC в Москве, заместителем редактора газеты "Мегаполис-Экспресс", редактором журнала "Лица" и главным редактором газеты "Московский корреспондент".

Журналист Андрей Мальгин в своём Telegram-канале напомнил о событиях 2008 года, когда Нехорошев возглавлял "Московский корреспондент". Именно тогда издание опубликовало материал о предполагаемом романе Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

По словам Мальгина, после выхода публикации газету закрыли уже на следующий день, а самого журналиста начали вызывать на допросы в ФСБ. Из-за этого Нехорошеву пришлось на время покинуть Россию.

После публикации

Мальгин также привёл собственные воспоминания об этом периоде. По его словам, во время допросов Нехорошев был сильно простужен, а впоследствии Путин на одной из пресс-конференций в Италии ответил на вопрос о Кабаевой словами:

"Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то простудным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь".

По мнению Мальгина, российскому президенту могли демонстрировать записи допросов журналиста. Именно поэтому он связал высказывания Путина с Нехорошевым.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что, вероятно, сыновей Путина готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. К тому же для них начинают подбирать преподавателей по общеобразовательным предметам.

Как сообщал OBOZ.UA, также известно, что дети российского диктатора живут под прикрытием. В частности, Иван и Владимир в документах имеют фамилию Спиридонов.

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