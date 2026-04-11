"Услуга для стран всего мира": Трамп объявил о начале разминирования Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива. Он отметил, что такими действиями Вашингтон делает услугу многим мировым государствам, ведь у них не хватает смелости сделать это самостоятельно.

Видео дня

Соответствующий пост он обнародовал в собственной соцсети Truth Social. Вместе с тем американский лидер убежден, что Иран проигрывает войну.

Трамп считает, что Тегеран потерпит поражение

"Фейковые новости полностью потеряли доверие, хотя оно у них и было. Из-за своего массового синдрома безумия Трампа (иногда его называют TDS!), они любят говорить, что Иран "побеждает", когда на самом деле все знают, что они проигрывают, и проигрывают сильно!" – написал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что военно-морские и воздушные силы Ирана уничтожены, системы противовоздушной обороны не функционируют, а радиолокационные средства выведены из строя.

По его словам, также существенно поражены предприятия по производству ракет и беспилотников вместе с самими запасами вооружения, и "самое главное, их давних "лидеров" больше нет с нами, хвала Аллаху!".

Единственной угрозой, по мнению Трампа, остаются морские мины, однако "все 28 их минных катеров также лежат на дне моря".

"Сейчас мы начинаем процесс очистки Ормузского пролива как услугу странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет смелости или воли делать эту работу самостоятельно. Однако очень интересно, что пустые суда, перевозящие нефть, из многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы загрузиться нефтью. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – говорится в посте лидера США.

Напомним, ранее стало известно, что Иран не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив, потому что возникли трудности с выявлением и обезвреживанием установленных мин: Тегеран не способен определить их точное расположение и не имеет достаточных ресурсов для разминирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. Он потребовал прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через важную транспортную артерию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!