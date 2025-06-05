"Есть критическая зависимость": Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря Китаю – Politico

Страна-террорист Россия наращивает производство и совершенствует свои беспилотники благодаря помощи Китая. Несмотря на то, что китайская поддержка фактически помогает РФ вырваться вперед в гонке с Украиной по использованию дронов, Пекин отрицает помощь Москве.

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Кроме китайской помощи преуспевать в производстве БПЛА россиянам получается благодаря большим финансовым ресурсам и производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта. Об этом говорится в материале Politico.

Спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров подтвердил, что китайские производители поставляют России оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули и платы управления. Но официально Китай придерживается нейтральной позиции.

"Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность", – заявили в разведке.

Пекин неоднократно отрицал поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия в Россию, называя украинские заявления "беспочвенными обвинениями и политическими манипуляциями". Однако в Службе внешней разведки Украины заявили, что Россия критически зависит от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальних беспилотников.

Китайская поддержка позволяет России подорвать лидерство Украины в области технологий и производства беспилотников. Украина производит около 100 беспилотников дальнего радиуса действия в день, в то время как Россия сумела нарастить производство до 300 единиц в день и стремится к 500.

Напомним, официальный Пекин настаивает на том, что якобы не передает оружие российской оккупационной армии для войны против Украины. В Министерстве иностранных дел КНР отрицают информацию, озвученную главой Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко.

Как писал OBOZ.UA, украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане КНР воюют на стороне российских оккупантов, а компании КНР привлечены к производству в РФ продукции военного назначения.

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