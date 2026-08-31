"Переговоры ведутся постоянно": в Румынии объяснили, почему не верят в то, что Россия готовит нападение на страны НАТО

Министр обороны Румынии Раду Мируце считает, что война России против Украины вступает в новую фазу. Ведь российские войска перестали продвигаться на фронте.

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Изнурение, на которое делала ставку Москва, пока не приносит ожидаемого результата. Об этом Раду Мируце заявил в эфире румынского телеканала Digi24.

Что говорят в Румынии об угрозе со стороны НАТО

Страны НАТО регулярно проводят консультации и обмениваются информацией, полученной разведывательными службами.

Румынский чиновник подчеркнул, что на данный момент нет данных, свидетельствующих о намерении России напасть на государство-член НАТО.

Однако ситуация на фронте в Украине меняется. Российская армия больше не демонстрирует прежних темпов продвижения, а стратегия изнурения украинских сил постепенно теряет эффективность.

Что изменилось на поле боя

Мируце обратил внимание и на ситуацию в воздухе. Он заявил, что преимущество России в этой сфере, которое ранее считалось существенным, также постепенно ослабевает.

В качестве примера он привёл случай, когда украинский истребитель F-16 сбил российский самолёт в воздушном бою. Подобные случаи ранее не фиксировались.

Отдельно Мируце упомянул украинские удары беспилотниками вглубь территории России. По его мнению, это свидетельствует об изменениях в характере боевых действий.

"Похоже, что, по крайней мере, на данный момент наблюдается затишье по всей линии фронта", — заявил министр.

В то же время страны НАТО продолжают следить за развитием событий и обмениваться оценками возможных рисков для государств-членов Альянса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что румынская радиолокационная система наблюдения обнаружила группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Один беспилотник нарушил национальное воздушное пространство.

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