На территории Румынии во время атаки РФ на Украину упал беспилотник: появились подробности

В ночь на 20 августа румынская радарная система наблюдения обнаружила в группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Один беспилотник нарушил национальное воздушное пространство.

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Российские воздушное вторжение было зафиксировано примерно в 13 километрах к востоку от города Галац. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Российская агрессия против НАТО

По информации румынского оборонного ведомства, два самолета F-18 Испанских Воздушных и Космических сил были подняты в воздух для мониторинга ситуации. Также вертолет IAR-330 SOCAT Румынских Воздушных сил вылетел на миссию по воздушной разведке.

Национальный военный центр командования сообщил Главному инспектору по чрезвычайным ситуациям по введению мер по оповещению населения пораженной зоны. Сообщения о воздушной тревоге были разосланы в 03:20.

В 03:21 беспилотник нарушил национальное воздушное пространство, примерно в 13 километрах к востоку от города Галац. В 03:24 экипаж вертолета IAR-330 SOCAT сообщил, что цель упала примерно в 4 километрах северо-восточнее населенного пункта Гринда в ненаселенной зоне.

Удар воздушного транспортного средства о землю вызвал пожар, который погас самостоятельно. Группа военнослужащих направляется к месту удара для обеспечения безопасности зоны.

Напомним, в ночь на 16 августа системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали нарушение национальной воздушной границы. В 04:44 неопознанная воздушная цель вошла в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова.

Ранее сообщалось, что Россия ведет масштабное строительство инфраструктуры для запуска дальнобойных ударных беспилотников вблизи границ с Украиной и Беларусью. На 10 различных площадках уже возведено 59 новых пусковых установок. На каждой такой базы россияне могут размещать свыше 1000 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри.

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