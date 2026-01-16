Передала технологии: Россия помогает Ирану глушить интернет во время акций протеста – Foreign Affairs

После потери в течение последнего года ряда ключевых авторитарных союзников страна-агрессор Россия сосредоточила внимание на поддержке режима в Иране. В то же время Кремль избегает прямого военного вмешательства, ограничиваясь скрытыми формами помощи Тегерану.

Как отмечает Foreign Policy, Москва действует по привычной для себя модели, усиливая механизмы контроля и репрессий. Несмотря на публичные заявления об осуждении "иностранного вмешательства", РФ продолжает поставлять Ирану технологии для отключения и ограничения интернета и военное оборудование.

По данным Foreign Affairs, Россия передала иранской стороне технические решения и ноу-хау, которые позволяют властям управлять информационным пространством в период массовых беспорядков. Кроме вооружения и техники, Москва обучает союзников методам подавления инакомыслия, ключевым элементом которых является блокирование доступа населения к информации.

С 8 января в Иране продолжается масштабное отключение интернета, при котором международный доступ и мобильные сети для граждан ограничены. В то же время правительственные платформы и внутренняя инфраструктура продолжают функционировать. Благодаря этому власть и в дальнейшем имеет возможность сохранять контроль над ситуацией.

Кроме того, известно, что иранская делегация в течение 8 дней посещала предприятия, связанные с крупным российским оборонным конгломератом. Во время этих встреч обсуждали электрошокеры, светошумовые гранаты, взрывные заряды и другие нелетальные средства, предназначенные для разгона протестов.

По оценке издания, стратегия Москвы заключается в косвенной, но последовательной поддержке иранского режима. Кроме того, как постоянный член Совета Безопасности ООН, Москва может блокировать или смягчать санкционные инициативы в отношении Ирана. В то же время аналитики предупреждают, что возможное вмешательство США способно сузить возможности РФ, одновременно стимулируя ее к дальнейшему наращиванию косвенной поддержки.

По мнению авторов, в ближайшей перспективе Россия продолжит избегать открытого военного развертывания, делая ставку на уже имеющиеся каналы помощи. Такие шаги, отмечают в издании, направлены скорее на выигрыш времени, чем на определение политического будущего Ирана.

Напомним,протесты продолжаются уже вторую неделю и стали самыми масштабными с 2022 года. В результате массовых протестов в Иране погибли более 500 человек. Напряжение вокруг событий в Иране усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал вмешательством в случае применения силы против демонстрантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, компания SpaceX Илона Маска открыла бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink для пользователей в Иране на фоне массовых антиправительственных протестов и многодневного отключения связи. Решение позволяет иранцам, которые уже имеют приемники, подключаться к сети без абонентской платы, несмотря на официальный запрет сервиса в стране.

