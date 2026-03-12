Пентагон запретил пускать на брифинги фотокорреспондентов из-за 'неудачных' фото Гегсета – WP

Пентагон запретил фотокорреспондентам СМИ посещать брифинги ведомства. Причиной якобы являются неудачные фотографии министра обороны США Пита Хегсета, опубликованные после его общения с прессой 2 марта.

Видео дня

Об этом заявило издание The Washington Post. Оно ссылается на два знакомых с решением источника, "которые говорили на условиях анонимности из-за страха мести".

Что узнали журналисты

Брифинг 2 марта состоялся через несколько дней после совместного военного удара израильских и американских сил по Ирану, в результате которых 28 февраля был убит аятолла Али Хаменеи. Это было первое появление Хегсета за трибуной зала для брифингов с 26 июня 2025 года.

Несколько агентств, включая Associated Press, Reuters и Getty Images, отправили на это событие фотографов и оперативно опубликовали снимки, в том числе главы Минобороны.

Некоторым высокопоставленным чиновникам в Пентагоне не понравился внешний вид министра. По словам собеседников WP, помощники Хегсета решили не пускать фотографов на два следующих брифинга в Пентагоне, которые состоялись 4 и 10 марта.

Отметим: уполномоченные представители ведомства фотогеничность Хегсета не комментируют. "Для эффективного использования пространства в комнате для брифингов Пентагона мы позволяем одному сотруднику от каждого новостного агентства присутствовать без аккредитации, за исключением пула", – заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. Он добавил, что СМИ смогут воспользоваться фотографиями пресс-службы Министерства обороны. Официальные фотографии, как пообещал Уилсон, "немедленно будут публиковаться в интернете для использования общественностью и прессой".

Непонятно, что именно вызвало недовольство: одно конкретное фото или общее количество неудачных кадров за день.

"Когда фотографы появились на брифинге в прошлую среду (4 марта. – Ред.), их не пустили, по словам двух других знакомых с ситуацией лиц, которые тоже говорили на условиях анонимности", – говорится в материале. С тех пор на общение Хегсета с медиа допускаются только штатные фотографы Пентагона.

Американская Национальная ассоциация фотографов прессы (NPPA) осудила решение Минобороны и призвала восстановить доступ для фотографов. В NPPA указали, что новые правила вызывают беспокойство относительно возможного нарушения Первой поправки Конституции США (в данном случае речь идет о свободе прессы и свободе слова).

"Исключение фотографов с брифингов Пентагона из-за того, что чиновникам не понравилось, как опубликованные фото их изображали, демонстрирует поразительно плохое чувство приоритетов во время войны", – заявил глава NPPA Алекс Гарсия.

"Свободная пресса не может функционировать, когда чиновники решают, что создавать или распространять можно только благоприятные изображения государственных служащих", – добавил он.

