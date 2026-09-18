Пентагон рассматривает сокращение численности американских войск в Европе на 40 тыс.: какие страны пострадают больше всего

Пентагон США рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Европе примерно на 25 тысяч военнослужащих, а один из сценариев предусматривает сокращение до 40 тысяч. Вместе с военными могут быть выведены самолеты, корабли и другая техника, а больше всего изменения могут коснуться Германии, Италии и Испании.

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Окончательного решения пока нет, а предварительную оценку возможных изменений командующий Европейским командованием США Алексус Гринкевич должен представить министру обороны Питу Хегсету. Об этом сообщает TVP World.

США могут сократить войска в Европе

По данным NBC News, в настоящее время в Европе дислоцировано около 80 тысяч американских военнослужащих, в том числе около 10 тысяч в Польше. Рассматриваются различные варианты сокращения американских сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

Помимо вывода части военных, речь идет о возможном перемещении отдельных подразделений и военных ресурсов в страны НАТО в Восточной Европе, ближе к России.

Ожидается, что окончательная рекомендация относительно будущей численности американских войск в Европе поступит Хегсету до 6 ноября.

Больше всего могут пострадать Германия, Италия и Испания

В случае реализации одного из сценариев наибольшие изменения могут коснуться Германии, Италии и Испании, где размещены значительные американские военные силы.

Согласно данным, приведенным в сообщениях о рассмотрении плана, в Германии находится около 36 тысяч американских военнослужащих, в Италии — около 12 тысяч.

В то же время часть сил могут не возвращать в США, а передислоцировать ближе к восточному флангу НАТО.

Почему Пентагон пересматривает численность войск

Пересмотр американского военного присутствия в Европе начался в июне в рамках усилий администрации Дональда Трампа по привлечению европейских союзников к большей ответственности за собственную оборону.

Хегсет описывал цель как НАТО, в котором "Европа будет играть ведущую роль в собственной обороне" и возьмет на себя "основную ответственность за оборону Европы".

Возможность масштабного сокращения уже вызвала беспокойство среди американских законодателей обеих партий. Один из республиканцев в Конгрессе, которого цитирует NBC News, назвал сокращение на 25 тысяч военнослужащих "абсолютно неприемлемым".

Конгресс также установил ограничения на масштабный вывод американских войск. Согласно закону об оборонной политике на 2026 год, Пентагон не может использовать определенные средства для поддержания численности американских войск в Европе ниже 76 тысяч в течение более 45 дней, если высокопоставленные чиновники Министерства обороны предварительно не предоставят Конгрессу оценку безопасности и соответствующие сертификаты.

Накануне Трамп также заявил о "значительном прогрессе" в создании постоянной базы армии США в Польше и сообщил, что о её местоположении могут объявить в ближайшее время, если план будет реализован.

Напомним, армия США потратит 400 млн долларов на закупку лазерных систем Locust для борьбы с беспилотниками. Речь идет о десятках комплексов, которые с помощью искусственного интеллекта обнаруживают и сопровождают цели, а также уничтожают малые и средние дроны с помощью высокоэнергетического лазера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные СМИ сообщали, что Соединённые Штаты находятся лишь на начальном и самом сложном этапе создания собственной индустрии беспилотников. Объём американского производства составляет лишь незначительную долю от украинского.

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