США значительно отстают от Украины в производстве боевых дронов: озвучены цифры

Соединенные Штаты находятся лишь на начальном и самом сложном этапе создания собственной индустрии беспилотников. Объем американского производства составляет лишь малую долю от украинского.

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Американское производство отстает несмотря на курсы правительственных программ и ужесточение требований к локализации деталей. Об этом сообщает Reuters.

Ошеломляющий разрыв в объемах производства

Заместитель директора и главный операционный директор Подразделения оборонных инноваций Пентагона, возглавляющий программу по развитию FPV-дронов, Трэвис Метц заявил, что масштабы выпуска ударных FPV-дронов в двух странах на данный момент несопоставимы.

В 2026 году произведет от 6 до 7 миллионов малых ударных FPV-дронов. В рамках ключевой программы Пентагона стоимостью 1,1 млрд долларов планируется заказать в общей сложности чуть менее 200 тыс. беспилотников.

"Начать с нуля и довести производство до 200 тыс. гораздо сложнее, чем наращивать объемы производства после того, как появятся внутренние мощности для выпуска гораздо большего количества беспилотников", – сказал Метц.

Трудности с деталями

Параллельно с наращиванием объемов Пентагон существенно ужесточает правила цепочки поставок. Согласно обновленной рамочной программе от 23 июля, конечной целью США является создание полностью отечественной цепочки производства малых БПЛА.

Главная проблема заключается в полной зависимости от импорта ключевых комплектующих, включая полупроводники, электродвигатели и аккумуляторы.

На предстоящих в августе испытаниях ни один из дронов от 19 участвующих американских компаний не должен содержать запрещенных компонентов, например, китайских бесщеточных моторов или батарей.

Метц признал, что подавляющее большинство БПЛА, закупленных американским военным ведомством на более ранних этапах, скорее всего, содержали детали китайского производства.

Украинский опыт на американских заводах

Чтобы сократить отставание и перенять реальный боевой опыт, США ставят жесткое условие иностранным разработчикам. От производителей требуют налаживать локальное производство в Америке.

Все шесть украинских компаний, приглашенных на технологические испытания Gauntlet II в Форт-Карсоне (штат Колорадо), уже создали или завершают создание совместных предприятий с производителями из США.

Украинская F-Drones объединилась с Ukrainian Defense Drones (Огайо) и открыла площадку недалеко от Толедо. Производитель General Cherry договорился о создании совместного предприятия с американской компанией Wilcox Industries (Нью-Гэмпшир).

В Пентагоне рассчитывают, что трансфер украинских технологий и боевых наработок на американские заводы поможет США преодолеть кризис цепочек поставок.

Напомним, в России заявили об успешных испытаниях модернизированного оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", который якобы способен поражать цели на расстоянии до 42 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области российские террористы начали активнее использовать для нанесения ударов FPV-дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля. Главная опасность таких беспилотников заключается в их полной неуязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы.

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