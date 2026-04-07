Пентагон расширяет список целей в Иране, чтобы добавить в него объекты двойного назначения: что это значит

Пентагон рассматривает возможность расширения перечня целей для ударов по Ирану, включив в него объекты двойного назначения. Речь идет об инфраструктуре, которая используется как гражданскими, так и военными.

Такой подход может существенно изменить характер военной кампании и вызвать дискуссии о соблюдении международного права. Об этом сообщает РоІітісо со ссылкой на представителей Пентагона.

В Министерстве обороны США пересматривают список потенциальных целей в Иране на фоне длительных боевых действий и поиска новых вариантов давления. По словам чиновников, в него могут добавить энергетические объекты, которые обеспечивают электроэнергией и топливом как гражданское население, так и военные структуры.

Военные планировщики рассматривают такие объекты как законные цели из-за их двойного назначения. Это может стать компромиссным вариантом для избежания прямых ударов по чисто гражданской инфраструктуре, что могло бы привести к обвинениям в военных преступлениях.

Решение обсуждается на фоне интенсивной кампании ударов по Ирану, которая продолжается уже более пяти недель. За это время, по данным американских военных, было поражено более 13 тысяч целей. Параллельно США наращивают присутствие своих сухопутных войск в регионе.

Президент США Дональд Трамп оказался перед сложным выбором дальнейших действий. С одной стороны, вариант расширения наземной операции может привести к затяжной войне, которая не имеет широкой поддержки среди американцев.

С другой – удары по гражданской инфраструктуре могут нарушить международное право и вызвать серьезную международную критику.

На этом фоне Трамп публично пригрозил масштабными ударами по инфраструктуре Ирана, в частности по мостам и электростанциям, если Тегеран не пойдет на сделку с США в определенные сроки. В Белом доме отмечают, что окончательное решение еще не принято, но Пентагон должен обеспечить президенту максимальную свободу действий.

В то же время внутри оборонного ведомства продолжаются дискуссии относительно правовых границ таких ударов. В частности, возникают вопросы, где именно проходит граница между военными и гражданскими объектами, например, в случае водоочистных сооружений или энергетических систем.

Международное гуманитарное право допускает поражение объектов двойного назначения, если они используются военными. Однако каждая цель должна проходить обязательную юридическую проверку перед утверждением.

Эксперты предостерегают, что даже в рамках таких норм существуют риски чрезмерных потерь среди гражданского населения. Дополнительное беспокойство вызывает сокращение подразделений Пентагона, которые занимались анализом целей и минимизацией вреда для мирных жителей.

В частности, штат таких специалистов был уменьшен с примерно 200 до менее чем 40 человек. Также сокращено количество военных юристов, которые консультируют командиров относительно законности операций.

Критики отмечают, что удары по объектам гражданского обеспечения могут не только вызвать гуманитарные последствия, но и усложнить достижение политических целей США, в частности попытки повлиять на внутреннюю ситуацию в Иране.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения во время пресс-конференции в понедельник. Он заявил, что Иран "не будет иметь мостов", если не выполнит его требование до 20:00 по восточному времени вторника открыть Ормузский пролив. По его словам, США могут уничтожить все электростанции и мосты в стране "за четыре часа, если захотят".

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на четверг, 2 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к нации. Он сообщил, что война против Ирана продлится еще две-три недели, в течение которых американцы нанесут "чрезвычайно сильные" удары. "Мы собираемся довести дело до конца. И сделаем это очень быстро... Мы собираемся вернуть их в каменный век, где им и место", – сказал глава Белого дома.

– Премьер Ирландии Михал Мартин резко отреагировал на слова Трампа о необходимости "разбомбить Иран до каменного века". Подобные высказывания неприемлемы, поскольку они угрожают мирному населению, заявил Мартин.

