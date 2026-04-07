Трамп поставил Ирану новый "окончательный срок" для подписания мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет переносить установленный дедлайн для Ирана по открытию Ормузского пролива. Он озвучил это 6 апреля в Вашингтоне во время мероприятия в Белом доме и предупредил о возможных ударах по энергетической инфраструктуре Ирана в случае отказа.

Трамп сделал заявление перед журналистами во время традиционного пасхального мероприятия в Белом доме. Он подчеркнул, что дедлайн, который истекает во вторник, останется без изменений.

"Он больше не будет переноситься. Я дал им шанс и надеюсь, что они им воспользуются. Если нет – будут проблемы", – сказал он.

Позиции сторон

Иран ранее отклонил предложение США и региональных посредников по 45-дневному прекращению боевых действий в обмен на открытие Ормузского пролива. По данным иранского агентства IRNA, Тегеран подготовил собственный ответ, который обсуждали около двух недель и передали через пакистанских посредников.

В своем предложении Иран настаивает на полном завершении войны, а не временном перемирии. Американский президент назвал эту позицию "недостаточной", но признал ее "значительным шагом".

В то же время, как отмечают источники, знакомые с переговорами, этот вопрос остается главным препятствием. Посредники ищут формулу, которая бы гарантировала, что прекращение огня действительно приведет к завершению конфликта.

Условия Тегерана

По информации IRNA, иранский ответ содержит ряд требований. Среди них – прекращения боевых действий не только на территории Ирана, но и в регионе, в частности в Ливане, где продолжаются удары Израиля. Также Тегеран требует согласования специального протокола для безопасного прохода через Ормузский пролив.

Отдельно Иран настаивает на финансовой компенсации для восстановления после ударов США и Израиля, а также на отмене санкций, введенных Вашингтоном и международным сообществом. Это, собственно, и затрудняет переговоры, потому что стороны по-разному видят конечную цель договоренностей.

Ситуация вокруг пролива

Переговоры между США, Ираном и региональными посредниками продолжаются на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждается возможность временного прекращения огня сроком на 45 дней, но пока без окончательного решения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Ормузский пролив расположен в пределах территориальных вод Ирана и Омана. По его словам, любые послевоенные договоренности по транзиту должны определяться исключительно этими двумя странами.

