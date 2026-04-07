"До 70, может до 90 лет": демограф объяснила, почему украинцы будут работать дольше

В Украине будет расти фактический возраст выхода на пенсию, ведь люди, вероятно, будут работать дольше из-за демографических изменений и требований к накопленному страховому стажу. В то же время рынок труда меняется так, что даже в старшем возрасте украинцы будут оставаться конкурентными и смогут работать до 70 лет и более.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью Центру экономической стратегии (ЦЭС). По словам демографа, процесс увеличения сроков трудовой деятельности уже запущен и остановить его невозможно, ведь он связан с глубокими изменениями в структуре общества.

"Абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может до 90 – увидим", – отметила она.

Одна из главных причин – старение населения. В Украине становится меньше людей трудоспособного возраста и больше пенсионеров, это создает серьезноедавление на бюджет и пенсионную систему.

В такой ситуации уменьшается количество тех, кто платит взносы, но увеличивается количество тех, кто получает пенсии. Поэтому государство вынуждено искать новые решения. Продолжение трудовой активности становится логичным ответом на эти вызовы.

Более того, современная экономика все меньше зависит от физической силы и все больше от знаний, опыта и аналитических навыков. В таких условиях старшие работники могут оставаться востребованными, а опыт становится ключевым преимуществом. Отмечается, что это особенно заметно в сферах, где важны управленческие навыки, экспертиза и образование.

Подобные процессы происходят и в странах Европы, где активно развивается так называемая "серебряная экономика". Она предполагает привлечение людей старшего возраста к работе и создание для них новых возможностей.

Европейские страны уже стимулируют трудоустройство людей после 60 лет, адаптируют рабочие места и меняют подходы к пенсионным системам. По словам Либановой, Украина постепенно движется в том же направлении. Важно, что все больше людей сами хотят работать дольше.

Демограф в частности советует украинцам менять подход к карьере. А именно, планировать более долгий период работы, инвестировать в обучение и официально оформлять занятость. Ведь главный риск – не сам факт долгой работы, а отсутствие необходимого стажа для получения пенсии.

Либанова прогнозирует, что государство не будет менять формальный пенсионный возраст. Однако нужно учитывать, что для получения пенсии в Украине важен официальный страховой стаж.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці вважають, що для "нормального життя" достатньо 20-40 тис. грн на місяць, тоді як рівень достатку починається від 120-200 тис. грн, а заможність – від 400 тис. грн. У той же час більшість не вірить, що такого рівня можна досягти виключно власною працею.

