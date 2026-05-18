Пентагон подготовил список целей для новых ударов по Ирану: в CNN раскрыли подробности

Пентагон подготовил ряд планов по военным целям, если президент США Дональд Трамп решит продолжить атаки на Иран. Эти планы включают целенаправленные удары по энергетическим и инфраструктурным объектам в Иране.

Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на свои источники. В последние дни Трамп серьезно рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций в Иране как способ принудить их к компромиссу для прекращения войны.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в субботу, 16 мая, встретился с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном. Накануне он сказал в интервью Axios, что Тегерану "лучше действовать быстро".

"Время подходит к концу. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется", – резюмировал Трамп.

По словам издания, Трамп становится все более нетерпеливым в отношении того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и остается разочарованным закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть.

Издание отмечает, что встреча состоялась в президентском гольф-клубе в Вирджинии, на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф. Эта встреча состоялась всего через несколько часов после того, как Трамп вернулся в Вашингтон после визита в Китай.

"Трамп и его команда во время своего визита в Пекин воздержались от решения вопроса о том, как действовать в отношениях с Тегераном", – говорится в издании.

Отмечается, что в последние дни Трамп серьезно рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций в Иране как способ заставить их к компромиссу для прекращения войны, несмотря на его предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта.

Ожидается, что на этой неделе Трамп снова встретится со своей командой по национальной безопасности относительно войны, сообщил источник.

"Пентагон подготовил ряд планов по военным целям, если Трамп в конце концов решит продолжить атаки, сообщили источники, знакомые с переговорами, включая целенаправленные удары по энергетическим и инфраструктурным объектам в Иране", – говорится в материале.

В то же время с иранской стороны нет никаких новых признаков того, что чиновники готовы отступить. Там считают, что присутствие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке вызывает нестабильность в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможна только по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" там не предоставили.

