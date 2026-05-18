"Время подходит к концу": Трамп снова угрожает Ирану ударами в случае отсутствия сделки

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил нанести удар по Ирану, заявив, что время для Тегерана "подходит к концу". По его словам, если режим аятолл не предложит более выгодное мирное соглашение, то "ему будет гораздо хуже".

Видео дня

Об этом он заявил во время интервью Axios. В разговоре глава Белого дома в очередной раз заявил, что Иран и сам хочет заключить мирное соглашение.

Трамп снова угрожает Ирану

Американский президент подчеркнул, что ждет обновленное иранское предложение, выразив надежду, что оно будет лучше, чем то, которое ранее получил Вашингтон.

В то же время он отказался назвать конкретные сроки для начала переговоров с Ираном, но дал понять, что Вашингтон настроен мирно решить вопрос.

"Мы хотим заключить соглашение. А они (аятоллы – Ред.) не хотят слушать то, что мы хотим услышать. Им придется нас послушать, иначе их сильно ударят, а они точно этого не хотят", – сказал Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что США нанесут Ирану "гораздо более сильный, чем раньше" удар, если Тегеран не предложит более выгодных условий для обеих сторон.

"Время подходит к концу. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется", – резюмировал Трамп.

Напомним, после возвращения из Китая Дональд Трамп намерен окончательно определить будущее военного конфликта с Ираном. Ближайшие помощники американского лидера уже разработали детальные планы возобновления военной операции на случай, если Вашингтон решит выйти из дипломатического тупика с помощью новых масштабных бомбардировок, но глава Белого дома пока не принял окончательного решения о своих дальнейших шагах.

В то же время, новый иранский аятолла Моджтаба Хаменеи уже несколько месяцев не появляется на публике после ранений. Однако, согласно новым оценкам американской разведки, он продолжает играть ключевую роль в формировании военной стратегии страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможна только по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" там не предоставили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!