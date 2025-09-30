Patriot, NASAMS и антидронные системы: Нидерланды разместят в Польше комплексы ПВО

Нидерланды усилят защиту восточной границы НАТО и ключевого логистического узла поддержки Украины в Польше. Для этого на территории нашего соседа разместят комплексы ПВО Patriot и NASAMS, а также средства борьбы с дронами.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Нидерландов. Отмечается, что эти ПВО в Польше разместят уже в декабре этого года.

Как Нидерланды защищают логистический центр Украины в Польше

"С 1 декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, NASAMS и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины", – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для защиты польского логистического центра доставки военной техники в Украину. Вместе с ПВО на защиту польского хаба будут отправлены триста голландских солдат. И техника, и военные из Нидерландов будут развернуты в Польше до 1 декабря текущего года.

Дроны над странами ЕС

За последние несколько недель страна-агрессор Россия устроила серию провокаций в Европе: дроны РФ вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе".

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов.

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел в непосредственной близости от базы Военно-морских сил Швеции.

В тот же день 26 сентября, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени.

Вечером 26 сентября на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были замечены неизвестные беспилотники.

27 сентября над аэропортом Схипхол в Нидерландах заметили неизвестный дрон. Из-за этого одну из взлетно-посадочных полос закрыли на 45 минут.

Также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь доподлинно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

