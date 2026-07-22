Парламент Молдовы утвердил новый состав правительства: кто стал премьер-министром

Парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству во главе с Василе Тофаном. За назначение Кабинета министров проголосовали 53 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), тогда как оппозиционные фракции выступили против или воздержались.

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Новый глава правительства уже представил парламенту программу деятельности Кабмина и обозначил основные направления работы на ближайшие годы. Об этом сообщает NewsMaker.

Во время выступления в парламенте Тофан заявил, что правительство сосредоточится на пяти стратегических приоритетах: экономическом развитии, использовании процесса евроинтеграции для модернизации страны, повышении эффективности государственного управления, укреплении национальной безопасности и улучшении качества жизни граждан.

В экономической сфере новый премьер пообещал сократить бюрократические процедуры для бизнеса, ускорить цифровизацию государственных услуг и активнее привлекать инвестиции. Особое внимание правительство планирует уделить реформированию аграрного сектора, сделав ставку на развитие систем орошения, современных технологий и переработки сельскохозяйственной продукции.

Также Тофан анонсировал аудит государственных учреждений, ликвидацию дублирующих функций и более эффективное управление государственной собственностью. Молдова должна укреплять свою безопасность на фоне войны в Украине и рисков внешнего вмешательства.

Одной из главных задач нового правительства премьер назвал европейскую интеграцию страны. До окончания нынешнего мандата Молдова должна завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз и подписать Договор о присоединении до конца 2028 года.

"Я не прошу у вас карт-бланш. Я прошу проголосовать за программу с четким курсом, измеримыми показателями и конкретными сроками", — подчеркнул Тофан.

Эффективность работы правительства будут оценивать по объему привлечённых инвестиций, развитию предпринимательства, росту экспорта и улучшению качества государственных услуг.

В итоге новое правительство получило поддержку парламентского большинства. Фракции социалистов и коммунистов проголосовали против, тогда как депутаты от партии "Демократия дома", блока "Альтернатива", "Нашей партии" и независимые парламентарии воздержались.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает готовиться к вмешательству в политические процессы Молдовы и ежедневно работает над информационным воздействием. Несмотря на то, что Молдова сейчас лучше подготовлена к таким угрозам, чем раньше, расслабляться нельзя.

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