Парламент Латвии проголосовал за выход из конвенции, защищающей женщин: что означает решение

В четверг, 30 октября, Сейм Латвии после 12-часовых дебатов во втором окончательном чтении одобрил законопроект об официальном прекращении действия Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия – так называемой Стамбульской конвенции.

Как рассказывает Delfi, решение поддержали 56 депутатов оппозиционных "Латвии на первом месте", Национального объединения, "Объединенного списка" и "Стабильности" и депутатов Союза "зеленых" и крестьян, 32 народных избранника голосовали "против". При обсуждении депутаты "Нового Единства" рассказывали личные истории о домашнем насилии и отмечали, что отказ от конвенции снижает уровень защиты прав человека. Представители "Прогрессивных" заявляли, что решение может нанести ущерб международной репутации страны и уменьшить доверие инвесторов.

Сторонники прекращения действия конвенции (денонсации), в частности от "Латвии на первом месте" заявляли, что конвенция навязывает чужие идеологические нормы и противоречит традиционным семейным ценностям страны.

Дальнейшие шаги президента

Принятый депутатами закон передали президенту страны Эдгарсу Ринкевичсу. В течение 10 дней он должен принять решение о дальнейшей судьбе документа: провозгласить его или вернуть на рассмотрение в Сейм. По словам главы государства, он имеет несколько инструментов действий, например проведение референдума.

Реакция мирового сообщества

Накануне голосования дипломаты 15 стран Европы, в частности Германия, Франция, Великобритания, Дания и Польша, направили в Сейм письмо. В тексте они выразили обеспокоенность возможным выходом Латвии из конвенции. Дипломаты отметили, что документ является ключевой международной основой для борьбы с насилием в отношении женщин.

В самой Латвии 29 октября у здания Сейма собрались около 5 тысяч человек, которые протестовали против денонсации Стамбульской конвенции. Собрание стало одним из самых массовых протестов за последние годы.

Что известно о Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция (полное название Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями) – международный правовой документ. Она является первым юридически обязательным инструментом, который устанавливает комплексные стандарты для государств по предотвращению насилия, защиты жертв и преследования виновных.

Документ признает насилие в отношении женщин нарушением прав человека и дискриминацией. Государства, которые ратифицировали конвенцию обязаны обеспечить уголовную ответственность для тех, кто совершил насилие против женщин.

7 апреля 2011 года ее одобрил Комитет министров Совета Европы, а 11 мая этого же года документ открыли для подписания в Стамбуле, Турция. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, после того как ее ратифицировали первые десять государств.

