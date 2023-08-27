Париж первым в Европе запретит электросамокаты: решение приняли на референдуме, на который пришли 7,5% людей

Власти Парижа стали первыми в Европе, кто решил убрать с улиц города прокат электросамокатов. Уже с 1 сентября пользоваться таким транспортом в столице Франции будет нельзя.

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Соответствующее решение приняли после референдума, на котором "нет" самокатам сказали 89% голосовавших, а это менее 7,5% от всех парижан. Об этом сообщает RTBF.

"Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые оказывают услуги аренды электросамокатов. Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование таких двухколесных транспортных средств", – подчеркнули журналисты.

Как отмечается, люди, выступавшие против элекросамокатов на улицах Парижа, говорили, что им не нравиться вид плохо припаркованного оборудования. Но прежде всего они указывали на проблемы безопасности пользователей таким транспортом.

Чтобы принять решение, мэрия Парижа 2 апреля провела референдум. Голосование на нем подверглось критике со стороны сторонников электросамоваров – компаний, предоставляющих услугу, и пользователей. Причиной стала низкая явка людей: пришло лишь 7,46% (103 084 человека) от всего населения Парижа и из них "нет" самокатам сказали 89%.

Поэтому в итоге парижские власти приказали трем поставщикам убрать из города все электросамокаты уже до конца 31 августа 2023 года.

"Компания могла бы быть более широкой и представительной, если бы методы голосования были другими: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация", – написали три частных оператора в совместном пресс-релизе.

Пользователи также сожалеют об этом решении. В частности, туристы, которые использовали электросамокаты как способ быстро прогуляться по столице Франции, "вместо того, чтобы ехать на метро и не видеть ничего, что есть на поверхности".

Для жителей Парижа электросамокат также был средством передвижения, "приятным транспортом для прогулок и перемещения, не испытывая стресса от автомобиля".

По подсчетам, в 2022 году в Париже зафиксировано 400 000 поездок на электросамокатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине только в этом году электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения законодательно признали транспортными средствами. Это стало первым шагом к изменению ПДД ради урегулирования использования такого транспорта, в частности, запрета движения по тротуарах.

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