Південна Корея створила перше у світі Оперативне командування дронів: під дрони створюється окрема організація, планування, управління та застосування оперативного та стратегічного рівня

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1 вересня 2023-го року Південна Корея - одна з найпотужніших економічних та військових держав у світі, першою зробила революційні системні зміни за результатами розвитку бойових дронів.

На фото: командувач збройних сил Південної Кореї генерал Кім Сонг-кюм вручає прапор знов створеного Оперативного командування дронів генералу Лі Бо-Хюнгу.

Командування дронів відповідає як за самостійне проведення операцій силами виключно дронів, так і за планування операцій дронів сумісно з іншими оперативними командуваннями.

Командування дронів відповідає на стратегічному та оперативному рівнях за виконання усіх видів завдань з оборони, розвідки, ураження противника, для психологічних та радіоелектронних операцій, під час різних сценаріїв бойових дій та загроз, як під час повномасштабної війни так і асиметричних конфліктів.

Командування дронів за структурою має бути об'єднаним бойовим командуванням, яке координує та керує розвитком та застосуванням підрозділів дронів усіх типів - повітряних, морських, наземних, які знаходяться у усіх видів збройнх сил.

Тобто, звертаю увагу, це не означає що усі підрозділи дронів підпорядковуються адміністративно та організаційно в нове командування - ні, кожен род військ розвиває свої дрони сам. Але тепер усі дрони на період виконання конкретних бойових операцій можуть об'єднуватись у єдиній системі, можуть концентруватись усі дрони та оператори, забезпечення, планувати та застосовуватись разом. Координувати також забезпечення, розвиток технічних засобів.

Командування повинно вивчати та аналізувати дії підрозділів дронів противника, вивчати характеристики ворожих дронів, виробляти технічні завдання на розробку для промисловості.

Оперативне командування дронів буде повністю сформовано та приступить до роботи до кінця 2023 року.

Створення командування дронів - це результат розробки нової воєнної стратегії Південної Кореї, яка спрямована на забезпечення безпеки країни за рахунок випередження потенційних противників в усіх елементах боєздатності, і в першу чергу - у якості планування та управліннія.

Нагадаю, що Північна Корея - противник Південної, і країни з 1950 року знаходяться у стані війни. Застосування дронів Північною Кореєю, яка розробляє дрони спільно з Росією та Іраном, викликало у керівництва Південної Кореї системну реакцію.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Оперативне командування дронів буде мати ключову роль у протидії усім видам асиметричних загроз, які які існують для його держави.

Це диктує досвід і нашої війни.

Але в Україні, на відміну від Південної Кореї відсутня взагалі якась сучасна військова стратегія. Верховний головнокомандувач та міністр оборони займаються переважно піаром, публічними виступами, закупівлями яєць та курток через своїх друзів, племінників та товаришів по партії, тому попри страшну війну та людські втрати в Україні розвитком "весільних дронів" у нас займаються ентузіасти, волонтери та міністерство цифровізації. В організаційно-штатній структурі армії, наказах, статутах та тактиці роль дронів не визначена, ми воюємо людьми там, де необхідно воювати дронами. Усі сподівання на силу фейсбуку та медіа, які мають змусити владу робити зміни і крім слів про дрони почати робити системні кроки - вчіться хоча б у корейської влади, це відповідальні в плані оборони люди, які професійно піклуються про безпеку країни.