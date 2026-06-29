Отсутствие сухопутной границы не является гарантией: Швеция закупает системы дистанционного минирования для сдерживания наступления РФ. Фото

Швеция подписала соглашение о закупке немецких систем дистанционного минирования Skorpion 2, предназначенных для сдерживания наступления противника и блокирования продвижения бронетехники. Несмотря на отсутствие общей сухопутной границы с Россией, страна считает необходимым усилить собственные оборонные возможности на фоне вызовов в сфере безопасности в регионе.

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О подписании рамочного соглашения сообщило издание Defence-UA со ссылкой на Управление оборонных закупок Швеции (FMV). В ведомстве отметили, что контракт заключен с немецкой компанией Dynamit Nobel Defence GmbH, а его действие продлится до 2033 года.

Общая стоимость соглашения составляет 4 млрд шведских крон, или около 360 млн евро. В FMV подчеркнули, что новая система должна обеспечить более эффективное сдерживание сухопутного наступления противника.

Первый этап реализации соглашения уже начался. Швеция оформила первоначальный заказ на сумму 900 млн крон, что соответствует примерно 81 млн евро. В контракт вошли сами системы дистанционного минирования, боевые и учебные боеприпасы, а также дополнительное оборудование для их эксплуатации.

В шведской стороне пояснили, что использование таких комплексов позволит быстрее создавать минные заграждения на потенциальных направлениях наступления противника. Кроме того, закупка будет способствовать повышению совместимости с Данией и Латвией, которые уже выбрали Skorpion 2 для своих армий.

Важный опыт

Как отмечают военные аналитики, хотя Швеция не граничит с Россией по суше, её военнослужащие составляют основу бригады передового развертывания НАТО в Финляндии. Именно поэтому подготовка к возможному сдерживанию наступательных действий остается одним из ключевых направлений развития оборонных сил.

Опыт полномасштабной войны России против Украины также показал, что минные поля остаются одним из самых эффективных элементов обороны. Именно поэтому всё больше европейских государств закупают современные системы дистанционного минирования или разрабатывают собственные аналоги. Польша, в частности, активно заказывает комплексы Baobab, в том числе версию на гусеничном шасси.

Технические возможности

Система Skorpion 2 способна за 10 минут дистанционно установить до 400 противотанковых мин на участке длиной до 2 км. Комплекс оснащен четырьмя пусковыми установками, каждая из которых имеет по пять магазинов с 20 боеприпасами. Для полной перезарядки требуется всего около двух минут.

В системе используются противотанковые мины AT2+ производства Dynamit Nobel Defence. Каждая из них весит 2,2 кг, оснащена магнитным взрывателем и предназначена для поражения техники под днищем, что повышает эффективность её применения. Также заявлено о наличии механизма самодеактивации, который может срабатывать в течение четырёх суток после установки.

Дальнейшие планы

Интерес к Skorpion 2 проявляет не только Швеция. Такие комплексы уже закупили Дания и Латвия, а Германия также планирует приобрести их для своих вооруженных сил. В то же время информация о заключении окончательного контракта Берлином пока не обнародована, поэтому решение, вероятно, еще находится на стадии рассмотрения.

Особое внимание военные эксперты обращают на платформу, на которой размещена система. Средства дистанционного минирования работают вблизи линии боевых действий, поэтому могут стать мишенью для ударных беспилотников, артиллерии или других средств поражения. Из-за этого использование обычного грузового шасси может повышать риски при выполнении боевых задач.

Среди предложенных вариантов Skorpion 2 производитель также предусматривает интеграцию в беспилотные наземные платформы. В качестве примера приводится эстонский роботизированный комплекс Type-X компании Milrem Robotics. В то же время информации о том, какую именно конфигурацию получит Швеция, пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию заявил, что Стокгольм планирует предоставить Киеву 16 указанных машин. В свою очередь, Украина планирует приобрести еще 22 новых истребителя. Он подтвердил, что Киев рассчитывает на финансирование в рамках пакета европейской поддержки в размере 90 миллиардов евро.

Глава государства также объявил, что украинские боевые летчики уже приступают к тренировочным полетам на истребителях. В Киеве на этом фоне ожидают расширения инфраструктуры для подготовки новых летчиков.

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